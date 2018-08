FURT în Capitală. O grădiniţă din sectorul Buiucani a fost jefuită în această dimineaţă

O grădiniţă din Capitală a fost jafuită în această dimineaţă. Totul s-ar fi întâmplat în jurul orei patru, în sectorul Buiucani. Hoţii au furat doar bani, aproape şase mii de lei şi au încercat să fugă.

Unul dintre suspecţi a fost reţinut de către poliţiştii, care patrulau în preajmă. Acum oamenii legii caută complicii bărbatului.

Poliţiştii susţin că în această dimineaţă, în timp ce patrulau pe strada Vasile Lupu din Capitală au observat trei bărbaţi suspecţi lângă o grădiniţă. Oamenii legii i-au somat ca să discute cu ei, dar aceştia au luat-o la fugă.

Un bărbat de 30 de ani a fost totuşi reţinut, iar asupra lui a fost găsit un cuţit, mănuşi şi bani. Poliţiştii l-au escortat la inspectorat pentru audieri. Între timp, la serviciul 112 a parvenit un apel despre faptul că grădiniţa 20 a fost jafuită.



"A fost reţinut o persoană suspectă la care s-a depistat în jur la 2000 şi ceva de lei, care nu au putut comunica provenienţa acestor mijloace băneşti", a spus sectoristul Sergiu Moruz.



Poliţia mai spune că individul reţinut locuieşte în preajma grădiniţei şi are antecedente penale. Acesta cu alţi doi bărbaţi ar fi pătruns în instituţie prin geamul de la baie, care era deschis. Paznicii nu au auzit nimic, deoarece dormeau în acel moment.



"Paza ne-a comunicat că până la orele două au patrulat prin incinta curţii grădiniţei, n-au observat nimic suspect, ulterior s-au culcat să se odihnească", a spus sectoristul Sergiu Moruz.



Atât directoarea cât şi paznicii de la grădiniţă au refuzat să comenteze cele întâmplate.



"Nu răspund la întrebările dumneavoastră. - Veniţi aici şi spuneţi-mi asta. Tu erai în tură sau prietenul tau? - Nu răspund la nici o întrebare."



Locatarii spun că au auzit țipete puternice, dar nu ştiu ce s-a întâmplat.



"Dimineaţă am auzit pe la vreo 5 un strigăt straşnic. Nu înţelegeam că-l taie, că-l ucide dar pe aici. N-am văzut. "



Dimineaţa, unii părinţi şi-au adus copii la grădiniţă, dar au fost nevoiţi să facă cale întoarsă.



"Grupa noastră o închis-o. Am întrebat, aveţi carantină ceva, deamu aşa repede. Mi-au spus că a fost un furt. Nu ne-au mai spus nimic mai mult, au spus că este un furt şi nu putem să intrăm în grupă."



Dacă vina celor trei bărbaţi va fi demonstrată, ei riscă până la patru ani de închisoare.