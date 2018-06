Fundaţia lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" continuă să fie alături de proaspetele mămici: Peste 100 de femei din Floreşti au primit cadouri pentru bebeluşi

Fundaţia lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" continuă să fie alături de proaspetele mămici şi să le surprindă plăcut. Peste 100 de femei din raionul Floreşti au beneficiat de cadouri pentru bebeluşi în cadrul Campaniei "O nouă Viaţă".

Pentru toate femeile care au născut în ultimele luni au fost împărţite cutii cu toate cele necesare pentru bebeluşi încă din primele zile ale vieţii.



"Am venit să vă urăm bun-venit pe lume copilaşilor. Să vă felicităm cu acest moment atât de frumos pe care-l trăiţi şi să aibă o viaţă lină, frumoasă. Cred că norocoşi deja sunt că au aşa părinţi frumoşi, care le sun alături", a spus directorul executiv Fundaţia "Edelweiss", Lidia Cucoş.



Anastasia Efodi spune că darurile primite îi vor prinde bine şi o vor scuti de multe cheltuieli.



"Este bine-venit un ajutor de la început, pentru că în această perioadă apar multe cheltuieli. Pentru că sunt mămici care din prima zi nu au posibilitatea să cumpere. Este un început de viaţă pentru nou-născuţi", a spus locuitoarea oraşului Floreşti, Anastasia Efodi.



La cei 19 ani, Lilia Lisnic are acasă două fetiţe şi recent a adus pe lume încă una.



Lilia a despachetat imediat cadourile şi a îmbrăcat bebeluşul în hăinuţele pe care le-a primit.



"Suntem foarte bucuroşi şi sper că în viitor şi alte mămici să se bucure de aceste cadouri", a spus locuitoarea oraşului Floreşti, Lidia Lisnic.



Şi alte femei care au născut la Spitalul raional din Floreşti au primit cutia cu daruri.



"Din luna martie suntem prezenţi şi aici. De atunci până acum avem deja distribuite peste 100 de cutii. Astăzi am cunoscut aici oameni minunaţi, mămici fericite, copii drăgălaşi, cu bolfiţe cărora le-am urat un bun venit pe lume şi să crească mari, şi sănătoşi", a spus directorul executiv Fundaţia "Edelweiss", Lidia Cucoş.



"Într-un moment aşa de greu care mai apoi se soldează cu bucurie, fiecare familie tânără are nevoie de ajutor. Şi într-adevăr lumea din spitalul nostru vă cunoaşte şi asta este un lucru foarte frumos şi necesar pentru pacienţii noştri", a spus directorul Spitalului raional Floreşti, Valeriu Nichiforncuc.



Din luna martie, campania "O nouă viață" a Fundației lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" a fost lansată în toată țara. Cutii cu daruri pentru pici ajung în 24 de maternități.