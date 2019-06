Fundaţia lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" a lansat un nou proiect dedicat asistenţilor parentali

În 38 de ani de casnicie, Afanasie şi Lilia au oferit multă grijă copiilor pe care îi au împreună, însă, după ce au crescut, aceștia au plecat să-şi construiască viitorul. Obişnuiţi să-şi petreacă timpul printre copii, soţii Ceban au decis să devină asistenți parentali."Noi avem o tare mare dragoste pentru dânşii încă de la copii noştri biologici. Copii care vin plasament la noi le dăm toată dragostea, toată cunoştinţa le facem tot ce-i mai bun, ce-i mai bun pentru dânşii", a spus asistentul parental, Lilia Ceban.Toți copiii le sunt de mare ajutor părinților. Vlad, de exemplu, îngrijește de animalele domestice."Mie îmi place să mă ocup cu iepurii şi toţi iepurii, toţi iepuraşii aceştia. Am grijă de ei", a spus copilul luat în plasament, Vladimit Chiosca.Iar Gabrielei îi place să repete tot ce face mama."Eu azi am ajutat-o să facă curat în casă, să spăl vesela, aşa dacă vin de la şcoală, dacă trebuie ceva, tot o ajut."Povestea familiei Ceban a impresionat echipa Fundaţiei lui Vlad Plahotniuc . Aşa că reprezentanții „ Edelweiss " au început noua campanie anume la Cuşmirca."Acum avem un televizor nou, o să privesc cu fraţii mei la filme de astea fantastice şi la desene animate că lui Dumitru îi plac desenele animate.""Mie din toate cadourile de astăzi îmi plac şaştele.""Mulţumim frumos fundației „ Edelweiss ”, lui Vlad Plahotniuc căci nu uită de poporul moldav, de cetăţenii ţării Moldovei",a spus asistentul parental, Anastasia Ceban.Familia a primit din partea fundației lui Vlad Plahotniuc Edelweiss ” și un cadou bănesc - 10 mii de lei."Am păşit pragul casei familiei Ceban. Este o familie care ne-a impresionat în mod deosebit, deoarece sunt atâtea suflete la mijloc aici, dar trăiesc într-o armonie deplină. Sunt copii care au un exemplu frumos de la nişte oameni frumoşi, destoinici care îi ajută să îşi croiască un drum bun în viaţă", a spus directorul executiv al fundaţiei " Edelweiss ", Lidia Cucoş.Până la sfârșitul acestui an, fundația " Edelweiss " își propune să ajungă în casele mai multor asistenți parentali cu daruri și produse de prima necesitate.