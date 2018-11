Fundaţia lui Vlad Plahotniuc, Edelweiss a adus bucurie și daruri într-o familie cu patru frați adoptați din satul Hârbovăț

Abandonați de cea care le-a dat naștere, patru frați și-au găsit căldura și dragostea părintească în familia Secară, din satul Hârbovăț, raionul Anenii Noi. După cinci ani de poveste, familia a trăit o dramă cumplită, care i-a lăsat pe Vitalie, Alina, Andrei și Victor fără tată, iar pe Larisa Secară văduvă. Copiii sunt însă sursa ei de putere și sprijin. Femeia nu lasă mâinile în jos și încearcă să asigure acum și rolul de tată, pentru ca cei mici să-și continue studiile pentru a obţine o meserie.



După ani buni de căsnicie, în care soții Secară nu au reușit să aibă propriul copil, au decis să-l înfieze pe Andrieș. Doi ani mai târziu, cuplul a simțit nevoia să aibă și o fată. Alina este fetița pe care Larisa a îndrăgit-o din prima clipă când a văzut-o. Soarta a fost însă plină de surprize. Aceștia aflase că ea era sora lui Andrieș, iar la casa de copii mai creşteau alți doi frați ai lor. Așa că soții au decis să nu-i despartă și să-i ia pe toți acasă, în plasament.



"Alina avea 7 ani. Chiar am adus-o de ziua ei acasa, i-am luat pe toţi acasă. Mulţumim Domnului că sunt sănătoşi”, a spus Larisa Secară, asistentă parentală, Hîrbovăţ, Anenii Noi.



Acum jumătate de an, soarta i-a pus la grea încercare. Chiar dacă și-a pierdut soțul și s-a văzut singură cu patru copii, Larisa nu a renunțat la niciunul dintre ei. Femeia s-a angajat la grădiniță, iar copiii și-au împărțit treburile casnice.



"Alina pe la bucătărie, are grijă de curăţenia în casă. Andrieş e cu păsările...", a zis Larisa Secară, asistentă parentală, Hîrbovăţ, Anenii Noi.

"Să facem tot ca să fim o familie iubitoare și să hrănim toată familia."



"A fost foarte plăcut din partea părinţilor că s-au dat străduinţa şi au avut acest curaj de a ne lua aici şi a ne îngriji şi a ne iubi."



Povestea impresionantă a familiei Secară i-a emoţionat pe reprezentanții Fundaţiei lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss", care au dorit să-i cunoască. Și pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, aceştia au venit cu daruri pentru copii: printre care dulciuri, dar și un televizor și un frigider nou.



"- Salut! Cum îţi zice?

-Andrei.

-Dar mie îmi zice Lidia. Îmi pare bine să te cunosc. Aceste cadouri vin din partea Fundaţiei lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss"."



Copiii au fost copleșiți de emoții.



"Este absolut minunat faptul că în fiecare zi întâlnim oameni, care nu fac decât să aducă bucurie şi dragoste celor din jur. Noi suntem onoraţi de faptul că am făcut cunoştinţă cu doamna Larisa, că am cunoscut aceşti minunaţi copii şi că am putut contribui la fericirea lor", a declarat Lidia Cucoș, director Executiv al Edelweiss.



Asemeni Larisei, în țară sunt aproape 400 de asistenți parentali, care vor beneficia de majorare de salariu, în urma reformei promovate de Partidul Democrat. Astfel, guvernarea vrea să-i încurajeze şi pe alții să devină părinți de meserie.



"Statul vine să mărească alocațiile și salariile asistenților parentali de la 1 decembrie. Vom mări și alocațiile. Venim cu 1400 de lei 1 ianuarie", a menționat Valentina Stratan, deputat PDM.



Peste 700 de copii din țara noastră se află în îngrijirea asistenților parentali, beneficiind astfel de grijă părintească.