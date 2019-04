Fundaţia lui Vlad Plahotniuc a dat start campaniei de Paște. Care familie a fost surprinsă cu daruri

Fundația lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" a dat start Campaniei de Paște. Cu această ocazie, echipa acesteia a revenit la familia Rusu din satul Selemet, Cimișlia, istoria căreia a devenit cunoscută de întreaga țară la sfârșitul anului trecut, la Gala "Edelweiss".

Surorile Andreea, Ionela și Lenuța au fost surprinse pregătindu-se de sărbătorile pascale în noua lor casă, primită în dar de la fondatorul fundaţiei, Vlad Plahotniuc.

Acestea s-au bucurat de vizita oaspeților dragi, care le-au adus cadouri: un coș cu produse pentru masa de Paşte, din care nu a lipsit cozonacul și iepurașii din ciocolată.



Echipa a fost întâmpinată de mezina casei, Lenuța.



"Salut. Ce mai faci tu pui de om. Lenuţa, uite ţi-am adus cărţi. Vrei să te joci?

- Da."



Nerăbdătoare, micuța a deschis şi pungile cu dulciuri.



"- Uite iepuraş din ciocolată!

- Iepuraş din ciocolată. Acuş vedem ce avem aici.

- Waaaa.

Ionela, sora cea mijlocie care este pasionată de lectură, și-a văzut încă un vis împlinit. Setul de volume Harry Potter, primit în dar de la Vlad Plahotniuc, a fost suplinit cu alte 200 de titluri de cărți.

Acum fetița are biblioteca sa proprie, astfel cum i-a promis fondatorul Edelweiss.



"Sunt şocată pentru că eu nu am mai văzut atâtea cărţi. Doar la bibliotecă, dar nu mi-am imaginat că o să am acasă atâtea cărţi. Îmi place mult să citesc poveşti. Ele sunt mai interesante şi cu mai multe personaje.", a spus beneficiară a Campaniei de Paști „Edelweiss”, Ionela Rusu.



Pentru că este gospodina casei, Andreea, cea mai mare dintre surori, a primit în dar un aspirator, care să-i ușureze munca.



"Mulţumesc mult pentru aspirator. Cred că va fi de ajutor.

-Cum o să sărbătoriţi?

- Sper cu nanii noştri vor veni ca în fiecare an şi vom sta la masă ca de obicei.

- Cine o să gătească?

-Eu. Salată, pârjoale. Sper că va fi un Paşte fericit şi frumos ca de obicei"



"Venind aici am împlinit promisiunea fondatorului Edelweiss, acea de a-i amenaja Ionelei o bibliotecă personală. Sunt tare bucuroasă de atâtea cărţi. Noi sperăm că le-am adus o rază de căldură şi de speranţă în inima acestei familii. Le dorim să aibă parte de sărbători fericite", a spus director executiv al Fundaţiei "Edelweiss", Lidia Cucoș.



În fiecare an, Fundaţia "Edelweiss" desfășoară campania de Paşte, în cadrul căreia oferă familiilor nevoiașe daruri și coșuri cu produse alimentare pentru masa de sărbătoare.