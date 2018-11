Fundaţia "Edelweiss" aduce BUCURIE COPIILOR din satul Borogani, Leova. A fost inaugurat primul teren de joacă din localitate

Sfârşitul vacanţei de toamnă va fi mult mai interesant pentru copiii din satul Borogani, raionul Leova. În localitate a fost inaugurat primul teren de joacă. Entuziasmaţi, picii au alergat pentru a se distra pe toboganele colorate.



Visul micuţilor a devenit realitate după ce Fundaţia lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" a alocat banii necesari pentru implementarea proiectului.



"Mă simt foarte bine şi este o plăcere că pentru că au făcut acest parc. Mulţumim fundaţiei Edelweiss pentru tot ce ne-au făcut", a afirmat o fetiţă.



"Înainte nu era aşa de bine. Dar acum e mai bine. - Ce îţi place? - Îmi plac toboganele, scrânciobele", ne-a comunicat alt copil.



Faptul că picii vor avea un loc de joacă bine amenajat i-a bucurat şi pe părinţi. Aceştia sunt fericiţi că îşi vor putea lăsa copiii să se distreze în siguranţă aproape de casă.



"Am primit cu bucurie această veste, cei mai fericiţi sunt copii. Mulţumim pentru căsuţa de joacă pentru copii", a spus o femeie.



"Când am născut mi s-a adus un pachet de la domnul Vlad Plahotniuc şi am spus mulţumesc din suflet atunci şi acum tot suntem bucuroşi pentru lucrul care s-a făcut în sat la noi şi de mai multe realizate de dumnealor frumoase," a declarat o altă mică.



"Consiliul local al tinerilor au venit cu ideea ca să apelăm la fundaţia domnului Plahotniuc Edelweiss şi iată azi ne bucurăm de acest teren de joacă sprijinit financiar de fundaţia domnului Plahotniuc", a spus Elena Saviţki, primar al satului Borogani, Leova.



"Demult se dorea în această localitatea un asemenea teren de joacă pentru copii, un asemenea parc bine amenajat. Participăm la această acţiune de importanţă majoră pentru copilaşi", a spus Efrosinia Greţu, preşedintele PDM Leova



Reprezentanţii Fundaţiei Edelweiss îşi propun ca astfel de proiecte să fie realizate în fiecare sat.



"Noi de fiecare dată ne bucurăm să putem contribui să înfrumuseţăm localităţile de aici de acasă din Moldova, I-am găsit aici plini de viaţă, bucuroşi, ne inspiră şi ne motivează să facem lucruri şi pe viitor tot atât de frumoase" a declarat Lidia Cucoş, director executiv al Fundației "Edelweiss".



În satul Borogani, raionul Leova, locuiesc aproape patru mii de oameni.