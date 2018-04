Fundaşul moldovean, Adrian Caşcaval face furori la noua sa echipă de club, Vikingur

Fundaşul moldovean, Adrian Caşcaval face furori la noua sa echipă de club, Vikingur. Fotbalistul din Republica Moldova a marcat două goluri în partida cu Torshavn din campionatul Insulelor Feroe, reuşind nişte execuţii pe care ar putea fi invidioşi Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo. Caşcaval a marcat primele goluri pentru Vikingur din lovitură liberă.



"Muncesc mult la antrenamente pentru a reuşi astfel de execuţii în timpul meciurilor. Am reuşit să înscriu până acum doar o singură dată, iar această dublă mă face să fiu şi mai încrezător. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru aceste clipe şi pentru că am reuşit această performanţă", a spus Adrian Caşcaval, jucător Vikingur Gota



Echipa fotbalistului moldovean s-a impus cu 2-1 după ce a fost condusă cu 1-0. După patru etape, Vikingur este pe locul şase în campionat cu 6 puncte acumulate.



Adrian Caşcaval s-a transferat la campioana Insulelor Feroe luna trecută. El a semnat cu Vikingur un contract valabil pe un an, iar la vară urmează să joace cu echipa de club în preliminariile Ligii Campionilor.