Fundașul formaţiei Petrocub Hâncești, Maxim Potîrniche a devenit tătic de fetiţă. Cum se numeşte micuţa

Nașterea unui copil este un eveniment multașteptat de orice familie. În acest an, fundașul formației Petrocub Hâncești, Maxim Potîrniche, a devenit pentru prima oară tătic. Soția sa, Alexandrina, a adus pe lume o fetiță. Soții au decis s-o numească Beatrice la inițiativa lui Maxim. Apariția pe lume a copilului le-a schimbat cardinal viața celor doi.



"S-a schimbat totul, de fapt. Totul absolut! Somnul, micul dejun, programul de antrenament. Eu, de obicei, nu sunt un bărbat emotiv. Nu mă exteriorizez mult, însă am realizat faptul că voi fi tătic cred că în câteva zile. A fost o emoție superbă. Și acum mai durează", a menţionat Maxim Potîrniche.



"Părinții tineri trebuie să știe un adevăr important. Trebuie să știți despre faptul că nu prea veți mai avea timp liber. Viața voastră deja nu va mai fi aceeași. Nu este nimic rău în asta, însă trebuie să fie dinainte pregătiți", a precizat Alexandrina Potîrniche.



Alexandrina Potîrniche și-a amintit despre cum au făcut cunoștință și ce a făcut Maxim ca să-i cucerească inima: "Am făcut cunoștință în Belarus, atunci când Maxim juca la clubul Belșina. Ne-am cunoscut într-un club de noapte din Minsk. Maxim a avut inițiativa și a încercat să facă cunoștință cu mine. La început nu prea am vrut, însă apoi am fost de acord. Abia peste un timp am realizat că suntem două suflete pereche. M-a cucerit cu simțul umorului, cu faptul că mereu mă făcea să râd. Un bărbat inteligent."

" - Maxim, ce calități ale Alexandrinei le apreciezi cel mai mult?

- Bănuiesc că devotamentul de care dă dovadă. De fapt sunt multe calități care le apreciez. E complicat să le enumăr acum, însă pe parcursul timpului eu le văd și le apreciez. Le identific zi cu zi", a declarat Maxim Potîrniche.



Maxim și Alexandrina Potîrniche sunt împreună de cinci ani.