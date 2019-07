Fundaşul brazilian Filipe Luis a plecat de la Atletico Madrid

foto: marca.com

Plecări în masă de la Atletico Madrid! După Antoine Griezmann, Diego Godin şi Juanfran clubul spaniol s-a despărţit de Filipe Luis. Fundaşul brazilian a petrecut 4 ani la gruparea de pe "Wanda Metropolitano". Fotbalistul a susţinut o conferinţă de presă de adio, la care au fost prezenţi antrenorul Diego Simeone şi câţiva coechipieri.



"Pentru mine nu este o zi tristă, ci una fericită pentru că plec cu gândul că am dat totul aici. Am muncit din greu întotdeauna și am dat totul pentru acest tricou. Părăsesc echipa cu sufletul împăcat, ştiind că Atletico are în lot un tânăr jucător de bandă, brazilianul Renan Lodi", a spus Filipe Luis, fundaș.



În vârstă de 33 de ani, Luis a plecat liber de contract de la Atletico, după ce nu i s-a mai prelungit acordul. Potrivit presei, el va semna cu clubul din ţara sa natală, Flamengo Rio de Janeiro.



Filipe Luis a cucerit 7 trofee în cariera sa de fotbalist - titlul de campion al Spaniei, Cupa Regelui, de două ori Liga Europei şi de două ori Supercupa Europei cu Atletico, dar şi titlul în Premier League cu Chelsea