Fumul degajat de incendiile de vegetaţie din Statele Unite a ajuns până în Europa

Incendiile care devastează vestul Statelor Unite sunt ''de zeci până la de sute de ori'' mai intense decât media ultimilor 15 ani, degajând un nor de fum extrem de dens, care a ajuns până în Europa, potrivit serviciului european Copernicus care monitorizează schimbările climatice, transmite agerpres.ro.



Datorită observaţiilor satelitare, ''supraveghem amploarea incendiilor şi poluarea provocată de fumul transportat de-a lungul Statelor Unite şi mai departe'', a comentat miercuri într-un comunicat Mark Parrington, cercetător în cadrul serviciului de supraveghere atmosferică Copernicus (CAMS).



Datele arată că în acest an, activitatea incendiilor ''fără precedent'' este ''de zeci până la sute de ori mai intensă decât media perioadei 2003-2019 pe întreg teritoriul Statelor Unite precum şi în mai multe state afectate'', a precizat serviciul.



Incendiile degajează totodată cantităţi importante de fum, iar cele din California şi Oregon au degajat deja în atmosferă ''mult mai mult dioxid de carbon în 2020 decât în oricare alt an de la începutul măsurătorilor CAMS, în 2003'': 21,7 megatone în California şi 7,3 megatone în Oregon.



Norul de fum deosebit de dens a ajuns chiar până în Europa.



Imaginile satelitare arată că stratul de fum a rămas în largul coastei pacifice a Statelor Unite timp de mai multe zile din cauza condiţiilor atmosferice, dar în ultimele zile a fost din nou direcţionat spre America de Nord.



CAMS estimează ''că fumul începe să traverseze Atlanticul şi va ajunge în Europa de Nord mai târziu în cursul săptămânii, aşa cum a fost cazul la sfârşitul săptămânii trecute''.



''Faptul că aceste incendii emit atât de multă poluare în atmosferă, încât putem deja vedea fumul gros la 8.000 de kilometri depărtare, arată cât sunt de devastatoare în ceea ce priveşte amploarea şi durata'', a insistat Mark Parrington.

În total, peste două milioane de hectare de vegetaţie au fost deja devastate începând cu jumătatea lunii august de la frontiera canadiană până la cea cu Mexic.



Oamenii de ştiinţă sunt în consens în ceea ce priveşte faptul că amploarea excepţională a acestor incendii de pădure este legată de dereglările climatice, care agravează seceta cronică şi determină condiţii meteorologice extreme.



Preşedintele Donald Trump a suscitat însă din nou polemică, după ce a dat de înţeles că neagă rolul schimbărilor climatice în ceea ce priveşte amploarea acestor incendii extreme.