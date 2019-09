Fuga nu e sănătoasă. Un şofer beat a lovit maşina de un pilon, fugind de poliţie

A vrut să fugă de polițiști, dar a ajuns cu mașina într-un pilon. Este isprava unui șofer prins beat la volan. În automobil se mai aflau trei bărbați, care s-au făcut nevăzuţi imediat după impact. Din fericire, toţi s-au ales doar cu câteva zgârâieturi.

Accidentul a avut loc aseară, pe o stradă din centrul Capitalei. Camera de bord a echipajului de poliție a reușit să surprindă imagini din momentul impactului.



Testul de alcoolemie a demonstrat că, în aerul expirat, concentrația de acool a depășit de cinci ori norma admisă.



„- Încă, încă, încă o atât, uite aici atent.

- 0.86

- Asta sunt trei beri.

- BMW a cui e?

- Al meu.

- De ce ai venit cu dânsu?

- Eu trei beri am băut.”



Conducătorul în vârstă de 25 de ani s-a dat în spectacol în fața agenților de patrulare.



”El a venit, el așa îmi umbla cu degetele, „că auzi tu, că așa și așa”. Da până acum el era erou aici...că ai venit , na pac, pac ... așa umbla pe aici. Da de unde te-ai luat așa educat măi? De unde te-ai luat tu așa? Până acum de ce nu vorbeai așa când nu erau ei ?”



Mai mult, bărbatul conducea automobilul doar cu o mână, cealaltă fiind bandajată. Acesta nu și-a recunoscut fapta și i-a acuzat pe polițiști că l-ar fi oprit fără motiv.



„M-am speriat din cauza la poliție, poliția m-a speriat că eu am vrut să mă opresc în partea stângă și din cauza că ei erau din urma mea, eu am lovit în acest pilon. Fără nici o poziție fără nimic, eu pur și simplu mergeam regulamentar, poliția pur și simplu o vrut să mă oprească, domnu o spus că eu eram în stare de ebrietate.”



Șoferul nu s-a arătat deranjat de faptul că a urcat beat la volan.



„Da e normal pentru că la noi, numai la noi în Moldova așa-i că dacă bei două beri gata esti ...în pantaloni cum s-ar spune, știi? Pentru că din două beri nu te îmbeți.”



Acum, acesta riscă să se aleagă cu dosar penal.



„ Noi am dat sonor pentru ca să oprească, cetățeanul nu a vrut, a început să fugă de noi. Riscă amendă până la 42 de mii de lei cu privarea de conducere a automobilului de trei până la cinci ani”, a spus ALEXANDR NEMEȚ, agent principal al INP.