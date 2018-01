FRUMUSEŢE RARĂ în plină iarnă în parcul Valea Morilor. Un pui de lebădă a atras privirile a zeci de trecători (FOTOREPORT)

Splendoare în plină iarnă în parcul Valea Morilor din Chişinău. Un pui de lebăda s-a adăpostit pe lac şi a reuşit să atragă privirea multor trecători, care s-au oprit şi l-au admirat minute bune.

Printre raţele sălbatice, puiul de lebădă a fost remarcat rapid de mulţi dintre trecători. Unii şi-au făcut griji pentru pasăre şi i-au cumpărat de mâncare:



"Am fost şi am luat o franzelă şi nişte crupe, ca să-l hrănesc. Mă rog, trebuie de ajutat copii mai mici".



Alţii au ţinut neapărat să fotografieze puiul de lebădă:



"Ne-am plimbat şi am văzut că este un pui de lebădă atât de frumos".



"Eu cred că pentru oameni este mult mai frumos. Vezi mai multe specii de păsări".



Reprezentanţii Grădinii Zoologice din Chişinău presupun că puiul de lebedă ar fi bolnav, asta în condițiile în care nu a emigrat. Acesta poate fi salvat doar dacă va fi luat de pe lac şi crescut în condiţii speciale.

Ultima oară în parcul Valea Morilor au fost observate lebede în anul 2013.