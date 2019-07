FRUMOASE DE ZIUA FRUMUSEȚII: Zeci de doamne și domnișoare au avut parte de o zi plină de răsfăț

Zeci de doamne și domnișoare au avut parte de o zi plină de răsfăț. Acestea au fost machiate de specialiști în arta frumuseței și au cunoscut trucurile necesare pentru a fi în pas cu tendințele acestei veri. Ziua Frumuseței a fost marcată aseară, într-un centru comercial din Capitală, unde câțiva artiști și cosmetologi au pus gratuit pe tavă toate secretele machiajului profesionist.



Pentru a ajunge în scaunul make-up artiștilor, iubitoarele de frumos au stat în rând, dar spun că rezultatul final a meritat sacrificiul.



"Sunt mulțumită de rezultat. Cunosc acest artist, îi admir lucrările și mulțumesc că s-a organizat acest eveniment. Am aflat multe lucruri noi, multe secrete, mi s-a permis și să testez calitatea produselor cosmetice".



"Atmosfera e super. Mi-am făcut un machiaj care mi-a accentuat ochii. Am aflat foarte multe lucruri pe care am să le pun în practică".

"Sunt mulțumită. E grozav. În special pentru fetele care nu își permit astfel de servicii. Au ocazia să vadă cât de frumoase pot fi".



Specialiștii în frumuseţe spun că tendințele acestui sezon ne dictează machiajul natural.



"În trend este tot ce vi se potrivește și vă conferă stare de confort. Dar din punct de vedere profesional, moda europeană ne dictează un machiaj natural și o piele sănătoasă și îngrijită", a spus make-up artistul, Anna Marco.



Tinerele au avut ocazia să testeze cele mai recente creme și uleiuri esențiale apărute pe piață.



"E de dorit să nu exagerăm cu bronzul, noi spunem în felul următor : Când iubești - protejezi. Ceea ce înseamnă că dacă eu mă iubesc pe mine, am grijă și mă protejez de razele solare", a spus specialistul în produse dermato-cosmetice, Anastasia Îndoitul.



"Ziua Frumuseţii" a ajuns la a cincea ediţie.