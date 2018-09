Fructul exotic ziziphus, plantat pe melegurile Moldovei. Cât costă un kilogram

Sfârşitul de toamnă aduce pe tarabele pieţelor nu doar fructe locale de sezon, dar şi produse exotice. Printre acestea se numără ziziphusul sau curmalul chinezesc.

Fructele, care au proprietăţi medicinale, sunt bogate în vitamina C, cupru, fier şi iod. Curmalul este crescut de 20 de ani şi în livada lui Vasile Zabun. Agricultorul spune că din ziziphus ies dulceţuri şi siropuri gustoase.



"Am deja clienţi fideli. În special cei care au probleme cu tensiunea, cu circulaţia sangvină. Pe lângă faptul că sunt gustoase şi aromate, fructele curăţă bine şi sistemul digestiv", a spus agricultorul Vasile Zabun.



În pieţele din Capitală, un kilogram de ziziphus costă între 35 şi 40 de lei.



"Întreabă, ştiu ce e, cumpără, la Izmail e plantaţia. E bune pentru tensiune, colesterol, zahăr diabet, pentru imunitate. Care ştiu de anul trecut cumpără şi anul acesta. "



"- Cum este la gust? e interesantă e bună. - Spuneau că e bună pentru tensiune? - Cam seamănă cu merele acestea, cum se numesc ele, merele raiului."



Unii moldoveni cresc ziziphus şi în grădinile proprii.



"Contin foarte multe vitamine, se prepara cândva mâncare pentru cosmonauți, că are un concentrat de vitamine şi la noi era Institutul alimentar care pregătea aşa preparate. - Aveţi acasă câţi copaci?- Patru, în rod."



La Institutul de Pomicultură sunt 45 de soiuri de ziziphus. În Moldova acest fruct a fost cultivat în anul 1975. Ţara de patrie a acestui fruct este China, acolo ziziphusul se întinde pe o suprafaţă de peste 1 milion de hectare. Urmează apoi Coreea de Sud, Japonia, India, Pakistan şi Mongolia.