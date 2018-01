Fructul care luptă împotriva chisturilor ovariene. Trebuie să-l consumi

Fructele ajuta la buna functionare a organismului, motiv pentru care ar trebui sa nu lipseasca din alimentatia zilnica.

Fa-ti un obicei din a consuma fructele in sezon, cand le poti cumpara de la piata. Ai sanse mai mari ca acestea sa fie produse la noi, limitand astfel riscul unor adaosuri de chimicale menite sa le pastreze proaspete in timpul transportului.



Cu un bogat continut de minerale, pectine si vitamine, zmeura este ideala pentru a-ti mentine organismul sanatos. Acidul elagic, prezent in cantitati semnificative in acest fruct, previne distrugerea membranei celulare.



In plus, zmeura poate ajuta la prevenirea cancerului bucal, la tratarea cistitei, febrei, hipertensiunii arteriale si diabetului, scrie bzi.ro. Un sirop de zmeura te poate scapa de afectiuni pulmonare sau raceala, in timp ce ceaiul de muguri de zmeura incetineste formarea chisturilor ovariene.