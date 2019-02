Fructele moldoveneşti, pe placul oamenilor din Emiratele Arabe Unite. În 2018, exporturile au crescut de 4,5 ori

Foto: publika.md

Fructele moldoveneşti sunt pe placul oamenilor din Emiratele Arabe Unite. Datele statistice arată că exporturile în această ţară au fost în sumă de aproape 12 milioane de dolari, ceea ce este de 4 ori şi jumătate mai mult decât în 2017 şi de 15 ori mai mult decât un an mai devreme. Cele mai populare sunt merele, fiind vândute peste 30 de tone.



Unul dintre agricultorii care a exportat anul trecut cel mai mult în Emirate este Ion Tulei din satul Olăneşti, raionul Ştefan Vodă. Acesta a livrat 18 tone de mere în această ţară.



"Iată lada asta este din lotul care a fost exportat. Din livrarea care a fost făcută să avem şi noi probe aici pe loc. Asta este Gala Bake", a spus Ion Tulei, fermier satul Olăneşti raionul Ştefan-Vodă.



Fermierul planifică în acest an replantarea unei suprafeţe de aproximativ 10 hectare cu cele mai solicitate soiuri pe această piaţă.



"Gala, gala bake sau gala royal sunt acum o sumedenie de clone. "Concurenţa totuşi este, dar atunci când produci calitativ, când te prezinţi bine, totuşi concurenţa scade. Să cucerim o piaţă nouă, trebuie să ne orientăm, chiar dacă preţul uneori e mai puţin. Pe viitor să fim mai siguri că putem exporta", a zis Ion Tulei, fermier satul Olăneşti raionul Ştefan-Vodă.



Potrivit agricultorului, ambalajul este foarte important pentru piaţa din Emirate, mai ales că şi perioada de livrare poate depăşi o lună. Anul acesta, fermierul a elaborat un design nou pentru cutiile în care va exporta merele. Costul uneia este de 40 de lei.



"E o ladă tradiţională pentru piaţa dată, dar tradiţională pentru noi. Când transportăm maritim unde umiditatea este destul de înaltă. Mai avem cheltuieli că folosim alveolele date. O alviolă costă 2 lei, dar şi peste 2 lei. Merg cinci alveole la o ladă şi automat se mai adaugă 10 lei", a zis Ion Tulei, fermier satul Olăneşti raionul Ştefan-Vodă.



Potrivit lui Iurie Fală, preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe, pe această piaţă sunt la mare căutare şi strugurii moldoveneşti. Totodată, există posibilitate de a livra şi prune, dar fermierii trebuie să se orienteze spre soiurile care pot fi exportate pe cale maritimă.



"Este o piaţă cu perspectivă. Noi împărţim aceste destinaţii de regulă în ţări cu consumatori cu o capacitate mai mare, cum ar fi emiratele Arabe, Kuwait, Qatar. Arabia Saudită, mai avem şi Irak. Am putea să exportăm şi prune. Cireșe pot fi exportate numai pe cale aeriană", a declarat Iurie Fala, preşedinte APEFM.



În ţară sunt doar 10 producători de fructe care au capacitate de export spre Emiratele Arabe Unite.