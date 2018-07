Fructele au inundat piețele din țară. Cât costă un kilogram de piersici

FOTO: publika.md

Piețele din ţară s-au umplut de aroma piersicilor. Fructele se vând ca pâinea caldă, se laudă comercianţii.



”Fiecare își cumpără marfa după buzunarul lui. Prețurile acum sunt 10, 12, ieri a fost și 7, și 8. Depinde de piață.”



Oamenii spun că prețurile sunt accesibile.



”Buni, sunt gustoși. Trebuie de făcut conserve pentru iarnă, ca să avem ce mânca. - Dar prețurile? - Normal, nu-i scump. Anul trecut n-a fost mai scump.”



”Încă nu i-am gustat, dar vrem să gustăm. Am venit de peste hotare și vreau să-mi iau la drum. După cum n-a plouat, prețurile sunt bune.”



”Merg prețurile, merg. Cu 10 -12 lei se poate de cumpărat un kilogram, două.”



Alexandru Zavtoni din satul Grătiești are o livadă de peste patru hectare de piersici.



”Aranjăm foia pentru ca fructele să nu să se strice, pe urmă alegem fructele cele coapte și care nu-s moi, pentru că ele până ajung la piață se strică cu totul.”



Bărbatul spune că anul trecut a cules cam 20 de tone de piersici. În acest an, speră să strângă peste 27 de tone.



”Am avut un an secetos, dar piersicul nu se teme de secetă. Am avut mai puține stropituri, cu două stropituri mai puține, deoarece a fost timp favorabil piersicului”, a spus pomicultorul Alexandru Zavtoni.



”Lucrăm de vreo patru ani aici. Aici e bine, venim de dimineață, ne odihnim și iar venim. Vin în fiecare an, lucrez și facem o

copeică.”



Potrivit comercianților, în următoarele zile, prețurile piersicilor ar putea să mai scadă.