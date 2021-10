Frolov anunță că va contesta ordinul prin care a fost demisă din funcția de director al ONVV

Cristina Frolov, demisă din funcția de director al Oficiului Național al Viei și Vinului, anunță că va contesta în instanță actul emis de ministrul Agriculturii, Viorel Gherciu. Frolov a făcut anunțul într-un interviu oferit pentru portalul bani.md.

– Ținând cont de amalgamul de informații despre planurile de viitor și lucrurile pe care intenționați să le faceți, nu pot să nu întreb despre care este situația, ținând cont de existenta acelui ordin de anulare a ordinului denumirea dumneavoastră în funcție. Ne-ați oferit deja o reacție pe acest subiect, dar vă rugăm să ne spuneți despre care este situația actuală, ținând cont de ping-pong-ul de declarații din ultima perioadă?

Cristina Frolov: Am mai spus și o să o mai spun că în calitatea mea de om foarte responsabil și profesionist, manager în a noua generație, consider că toate amenințările, atacurile și speculațiile, dar și manipulările, inclusiv ale instituțiilor de stat, dar și a unor grupuri de interes din domeniu, nu fac decât să mă ambiționeze să îndeplinesc acele promisiuni pe care le-am făcut producătorilor de vin.

Din prima zi la lucru am început acea reformă despre care am vorbit. Am început un audit și mai multe anchete interne care erau gândite în identificarea lacunelor din sistem și a radia orice practică neloială, practici prin care se favorizau anumiți producători, anumite grupuri de interese din domeniu, și intenția de a construi un sistem transparent, inclusiv, cu procese foarte clare, deschis descrise cu proceduri care au indicator de performanță, cu profil de muncă pentru fiecare post în parte, care ar livra atât pentru fiecare dintre beneficiarii acestei instituții, cât și pentru stat – rezultate tangibile, care le poți vedea în cifre.

Odată ce am început aceste anchete interne, am identificat anumite lacune, am și anunțat despre neconformități organele competente de control, pentru că unele deja ajunsese la nivelul de ilegalități. În acel moment a și început atacul asupra mea și acest grup de interese din domeniu, despre care am mai vorbit, în tandem cu fostul director al instituției, care și-a asumat rolul de lider în semnarea acelei petiții despre care se vorbește foarte mult astăzi în presă și au tot depus efort pentru a manipula și a induce în eroare conducerea de vârf a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. În continuare zic că tot ceea ce se spune nu sunt decât minciuni, este un atac care încearcă să atenteze la demnitatea și integritatea mea profesională. Regret și sper că în timpul apropiat se va înțelege, de fapt, că aceasta este o greșeală și o situație absolut incorectă față de mine și față de echipa de la ONVV.

– Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a consultat, a verificat informația? Spuneați că inclusiv a fost manipulată opinia…

– În urma recepționării acelei petiții despre care vorbeam, Ministerul Agriculturii a deschis o anchetă de serviciu asupra activității mele. Au intrat în detaliu. Au analizat foarte în detaliu tot ce se întâmplat aici și, la sfârșit, concluzia lor a fost că, concursul avut loc cu abateri, pentru că în cadrul anchetei nu s-au identificat …

– Deci a fost verificată inclusiv munca Dvs., aici neclarități nu sau fost găsite? Au fost găsite doar în lipsa unei diplome de master?

- Exact. Asta a fost concluzia acestei analize făcute. Identificase ei „un conflict de interese” care, până la urmă, s-a dovedit a fi un contract semnat cu semnătura mea, dar era falsificată, ceea ce, la fel, trezește foarte multe întrebări și despre acest lucru la fel am informat organele competente.

Da, concluzia Ministerului este că, concursul de numire a mea în funcție a fost cu încălcări. Acest lucru, iarăși, îl consider a fi incorect. Comisia de alegerea directorului este compusă din opt persoane: 4 persoane din cadrul Ministerul Agriculturii și 4 din cadrul Consiliului de coordonare Oficiului Național a Viei și Vinului – erau oamenii din sector, vinăriile. Prima etapă a concursului are loc cu deschiderea dosarelor și Comisia este cea care votează pentru a admite concurentul la concurs și toate persoanele prezente au votat pentru candidatura mea să fie admisă la concurs. Ulterior, șase din opt persoane au votat pentru mine, deci am fost declarată câștigător al concursului de către șase din opt. Și nici în termenul prescris în lege, de 30 de zile, nu a fost contestat rezultatul concursului, ceea ce trezește, de asemenea, foarte multe semne de întrebare: de ce abia la zece luni după ce am preluat mandatul și mi-am exercitat funcțiile de serviciu într-un mod exemplar și dedicat apar nedumeriri?!

Conform legii și regulamentului de concurs, este stipulat foarte clar că anume Comisia de selectare a directorului este cea care decide dacă permite unui candidat să intre în concurs sau nu. Eu cu siguranță voi contesta în instanță toate aceste decizii și acest ordin de anulare pentru că este pe nedrept și consider în continuare a fi o ilegalitate.

– Dacă este să vorbim despre anchetele de serviciu pe care le-ați inițiat, puteți să ne spuneți mai în detaliu, în ce constau aceste favorizări?

- În cadrul acelor audite interne pe care le-am făcut, am descoperit că un număr foarte mic de producători era favorizat direct prin activități. Aceștia erau principalii beneficiari ai oricăror activități pe care le întreprindea Oficiul Național al Viei și Vinului și erau defavorizați cumva ceilalți participanți, ceilalți beneficiari, unii neparticipând practic la niciuna dintre activitățile instituției, ceea ce mi se părea incorect. Erau invocate anumite criterii care puteau fi îndeplinite de doar o mică parte dintre producători și prin aceste practici, la fel, chiar și producătorii mici și medii, chiar și unii mari nu apucau să facă parte din activitățile de promovare ale instituției.

De asemenea, am identificat, inclusiv, transferuri de sume mari de bani în conturile unor companii afiliate producătorilor de vin din Republica Moldova și cumva consider că aceasta era o metodă de gestiune incorectă a resurselor financiare.

Unele transferuri trezesc foarte multe întrebări. Nu întotdeauna activitatea fostului director și a celorlalți membri ai instituției era conformă hotărârilor Consiliului de Coordonare.

S-au identificat anumite decizii care erau luate în interiorul instituției fără ca acestea să fie aprobate de Consiliu sau să fie pus la curent despre anumite activități care au loc în instituție.

Urmează să transmit către industrie, inclusiv, și rezultatele acestui audit intern în care se vor descrie procesele și acele neconformități cu care s-a confruntat instituția. Una dintre solicitările față de ministrul Agriculturii a fost să solicite organelor competente să întreprindă un control minuțios asupra activității instituției.

Ministerul Agriculturii deja deține acest document de audit?

- Ministerul Agriculturii deține informația privind anumite neconformități pe care le-am descoperit în cadrul anchetelor și urmează să îi transmitem și documentul de audit pentru că zilele acestea vom avea versiunea finală.