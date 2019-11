FRIGUL, test de rezistenţă pentru oamenii străzii. Centrul pentru persoanele fără adăpost are un număr dublu de beneficiari

Temperaturile scăzute din ultima perioadă sunt un adevărat test de rezistenţă pentru oamenii străzii. Odată cu răcirea vremii, aceştia sunt nevoiţi să-şi caute un adăpost. Astfel, Centrul de găzduire şi orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil are un număr aproape dublu de beneficiari. Aici, ei sunt investigați de un medic, primesc trei mese calde pe zi şi un loc de dormit.

Pe Stepanida Lazariuc am găsit-o în timp ce îşi împletea mănuşi pentru iarnă. Pensionara de 93 de ani a ajuns la Centrul de găzduire acum patru zile, când frigul a alungat-o din stradă.



"- Am dormit două săptămâni afară. Nu am de îmbrăcat nimic cald, pensia îmi este mică şi nu îmi ajunge. - Aici cum este? - Păcat de spus. Este cald, curat, mâncare este, la timp", a spus Stepanida Lazariuc.



Un alt bărbat cunoaşte pe propria piele cât de necruțător este frigul. Anul trecut, în luna decembrie i-au fost amputate degetele de la picioare, după ce a petrecut câteva nopţi în stradă. Lecţia din trecut l-a adus anul acesta mai devreme adăpost.



"- Deja de două luni. - Dar înainte de asta? - Afară am fost. Mi-au ajutat oamenii buni de pe stradă şi m-au adus încoace. - Aici cum e? - Normal, e cald, ne hrănesc", a explicat Oleg Condrea, beneficiar.



În Centrul de găzduire sunt acum aproape 60 de beneficiari, fiecare cu povestea sa de viaţă, dar toţi au aceeaşi dorinţă: să treacă cu bine de iarnă:



"Pensie am, dar foarte mică. O să râdeţi: 315 lei. Administraţia este foarte bună aici, avem medici buni, este foarte multă lume bolnavă aici".



"Am a cincea zi când am ajuns aici. Am veni pentru că nu am unde trăi, ca să nu îngheţ afară".



Pe lângă adăpost, beneficiarii centrului primesc şi haine groase, donate de organizaţiile de caritate, dar şi de oamenii cu suflet mare.



"Le sortăm. Cămășile aparte, pantaloni aparte, puloverele aparte, după mărime. Persoanele când vin, este medicul care îi investighează, trece sala de băire şi după asta le dăm haine curate şi lengerie de corp şi de pat", a precizat Vasile Minte, şef de gospodărie.



Administraţia Centrului spune că numărul celor în căutare de adăpost s-a dubat faţă de luna trecută.



"Au fost 32 pe timp de noapte, acum sunt 33 pe timp de zi. La moment avem pe noapte 58 de beneficiari, ziua o parte dintre ei activează, sunt angajaţi în mai multe direcţii, deci se duc la lucru şi seara vin înapoi. Când se încep frigurile vin câte 5-6 pe zi", a declarat Onisim Harea, directorul interimar al Centrului.



Centrul de găzduire şi orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil din Capitală are o capacitate de aproximativ o sută de persoane. Oamenii sunt aduşi aici de poliţişti, medici sau de trecători.