FRIGUL I-A ADUS LA VULCANIZARE: Unii șoferi s-au apucat abia acum să caute roți de iarnă

Chiar dacă suntem în plină iarnă, unii șoferi de abia acum încep să-și echipeze autovehiculele cu anvelope specifice sezonului rece.



Înlocuirea anvelopelor de vară cu cele de iarnă durează o jumătate de oră şi costă în jur de 200 de lei. Alexandru Popescu este șofer de microbuz şi transportă zilnic sute de oameni pe un traseu de 40 de kilometri. A venit abia acum să schimbe cauciucurile.



”Eu am schimbat două și acum am mai agonisit bani de două. Trebuie să merge înainte, cu cauciucurile bune, că nu știm cum e ziua de mâine. E cam prea târziu, depinde și de buzunar, piesele sunt scumpe, drumurile sunt rele. Ducem pasageri. Ducem oameni, siguranța oamenilor și trebuie la timp”, a spus șoferul Alexandru Popescu.



Mihail Vărzaru a venit în țară de câteva zile şi se grăbeşte să-și echipeze automobilul cu toate cele necesare pentru a face față înghețurilor.



”Schimbăm anvelopele, căci nu am fost în țară. Ne-am uitat că-s uzate și trebuie schimbate. Nu vrem să riscăm viața, sănătatea noastră. Să punem anvelope noi, că-i mai sigur și mai bine”, a spus Mihail Vărzaru, șofer.



Alţii, mai prevăzători, au schimbat pneurile încă de luna trecută.

”În luna noiembrie, la început sunt schimbate. Cel mai bine să ne asigurăm, mă rog, mergem și după regulament. - Astăzi, cu altă problemă ați venit? - Nu, pur și simplu, reparație la o roată și atât.”



”Vreau să procur patru anvelope de iarnă, pentru un prieten. Dar dvs le-ați schimbat deja? - Da, da. Sunt cu roți de iarnă. Vin ninsorile. Nu încălcăm regurile, conducem atent, anvelopele le schimbăm la timp.”



Prețul unei anvelope noi pornește de la 500 de lei și poate ajunge până la 20 de mii de lei, în funcție de producător.



”Desigur, numărul clienților a scăzut, dar oricum ei mai sunt, în jur de cinci până la șapte clienți pe zi. Cum temperaturile medie zilnică scade de 7 grade, este nevoie deja de schimbat cauciucurile. Oamenii deja au înțeles că mai degrabă cumpără cauciucuri chinezești, decât cauciucuri second”, a spus administratorul la o vulcanizare, Ion Eni.



Oamenii legii avertizează că vor efectua razii în perioada următoare.



”Regulamentul prevede ca, atunci când pe carosabil este zăpadă, gheață sau polei, autovehiculele trebuie să fie echipate cu anvelope destinate sezonului de iarnă. În cazul în care sunt depistate devieri de la prevederile regulamentului circulației rutiere, nu se aplică puncte de penalizare, se aplică doar amendă”, a spus ofițerul superior, direcție transport, INP, Gheorghe Marian.



Cei care vor fi depistaţi în trafic cu anvelope de vară riscă amenzi între 150 și 300 de lei.