Fraţii Maurice şi Alfred Gomis vor juca pentru echipe diferite la Cupa Africii

Alfred, care are 28 de ani, s-a născut în localitatea Ziguinchor din Senegal, nu departe de graniţa cu Guineea-Bissau. Maurice s-a născut la Cuneo, în nordul Italiei, unde tatăl lor Charles găsise de lucru.Cei doi au și un frate mai mare Lys Gomis, de asemenea portar, care a fost în lotul Senegalului la Cupa Africii în 2015.Alfred a fost convocat la naţionala Under-20 a Italiei, dar nu a apucat să debuteze pentru aceasta şi ales să evolueze pentru Senegal. Cu prima reprezentativă, el a participat la Cupa Mondială în 2018 şi Cupa Africii în 2019, unde a fost titular după accidentarea lui Edouard Mendy şi și- a ajutat naţionala să ajungă în finala competiţiei.Alfred a adunat multe meciuri în Serie A şi Ligue 1, iar acum este titular la Rennes, una din echipele importante din Franța.Maurice, 24 de ani, a fost considerat o speranţă când era la Torino, însă nu a reuşit să se impună şi a ajuns în Serie C, după care a jucat la echipe din Albania şi Cipru. El a luat naţionalitatea mamei sale, originară din Guineea-Bissau, iar în septembrie a fost convocat în premieră la reprezentativa acestei ţări.Este primul caz când doi fraţi reprezintă două ţări diferite la aceeaşi ediţie a Cupei Africii, dar s-a mai întâmplat să existe fraţi care joacă pentru ţări diferite în alte competiții de pe alte continente.Paul Pogba, campion mondial cu naţionala Franţei, are doi fraţi care joacă pentru Guineea.La Campionatul Mondial din 2010, desfășurat în Africa de Sud, fraţii vitregi Jerome şi Kevin-Prince Boateng au fost adversari în meciul Germania - Ghana.