Fraţii Marc şi Alex Marquez, întâmpinaţi ca nişte eroi în localitatea de baştină

Fraţii Marc şi Alex Marquez au fost întâmpinaţi ca nişte eroi în localitatea de baştină. Mii de suporteri au ieşit pe străzile din Cervera, Catalonia, pentru a sărbători titlurile cucerite de cei doi motocicliştii în acest sezon.

Marc Marquez a devenit campion mondial la MotoGP, iar fratele său, Alex a triumfat la Moto2.



"În 2014 am sărbătorit două titluri mondiale - la MotoGP şi Moto3. Atunci am spus că e ceva special, posibil că nu se va mai întâmpla niciodată, dar iată că e posibil! Suntem aici, sărbătorim iar două titluri mondiale şi sunt fericit pentru fratele meu, care a muncit din greu", a spus MARC MARQUEZ, campion MotoGP.



"Să am oportunitatea de a sărbători titlul cu familia, prietenii şi localnicii din Cervera e ceva special. Visul a devenit realitate", a spus ALEX MARQUEZ, campion Moto2.



În sezonul actual, Marc Marquez a câştigat 11 etape şi a cucerit pentru a 6-a oară titlul de campion mondial la MotoGP.

Alex Marquez a câştigat 5 etape ale sezonului şi a obţinut în premieră titlul la Moto2.