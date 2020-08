Fratele cel mic al lui Donald Trump a fost spitalizat. Starea sa ar fi gravă

Robert Trump, fratele cel mic al președintelui Donald Trump, a fost internat într-un spital din New York, informează ABC News, citat de digi24.ro.

Nu se știe exact de ce suferă Robert Trump, dar surse citate de postul de televiziune american spun că ar fi ”foarte bolnav”.

Secretarul de presă al Casei Albe, Kayleigh McEnany, a confirmat informația spitalizării lui Robert Trump și a subliniat că președintele și fratele său ”au o relație foarte bună”, iar președintele va veni în curând cu detalii.

Sursele ABC News spun că președintele ar urma să-și viziteze fratele la spital, în cursul zile de vineri.

În iunie, Robert Trump a fost internat timp de o săptămână într-o unitate de terapie internsivă a Spitalului Mount Sinai din New York.

Despre Robert Trump s-a vorbit mult în media în ultimul timp, după ce s-a adresat justiției, în numele familiei Trump, în încercarea de a opri cartea pe care a scris-o nepoata sa, Mary, ”Too Much and Never Enough” (Prea mult și niciodată îndeajuns - n.r.), care îl pune într-o lumină defavorabilă pe actualul locatar de la Casa Albă. Familia Trump a pretins că prin cartea sa, Mary Trump încalcă un acord de confidențialitate pe care l-ar fi semnat în momentul în care a încheiat o înțelegere financiară.

Robert Trump, născut în 1948, administrează holdingul imobiliar al Organizației Trump și face parte din consiliul de administrașie al ZeniMax Media. Este președintele al Trump Management, o companie în care un fond de investiții pe care îl are Donald Trump deține 25 la sută, iar restul este deținut de alți membri ai familiei Trump.