Fratele başcanului Găgăuziei, în centrul unui SCANDAL. A luat credite de aproape 3 milioane dolari şi nu a returnat datoria

"Serghei Vlah s-a obligat să returneze datoria din bunurile puse gaj, dacă nu va avea din ce plăti. Pentru asta, am luat toate măsurile legale. Am iniţiat procedura forţată de îndeplinire a condiţiilor contractului ipotecar", a spus Valeri Dimitroglo, director surclasa banca din Comrat.În 6 septembrie, banca a intrat în posesia unei livezi de meri de 22 hectare, inclusiv a recoltei, care aparţine unei companii partenere cu cea a lui Vlah, pusă în gaj. Creditorii spun că au anunţat clienţii despre acest lucru, însă, a doua zi, aceştia au început să culeagă merele."Paza m-a anunţat despre acest lucru, am venit şi am constatat că recolta a început să fie strânsă. Au cules trei remorci. Două aici şi una, puţin mai în vale", a spus Valeri Dimitroglo.Reprezentatul companiei care a deţinut livada ne-a spus că muncitorii erau convinşi că doar livada a intrat în posesia băncii, nu şi fructele."Am solicitat ca acestea să fie strânse şi vândute, adică să fie comercializate în contul compensării datoriei către bancă. Merele au rămas pe teritoriu, ele nu au fost scoase", a precizat Dan Leontii, reprezentant al companiei care a deţinut livada.La adresa juridică a companiei administrate de Serghei Vlah nu am găsit pe nimeni pentru a obţine un comentariu. Am reuşit să discutăm prin telefon cu un reprezentant al acestuia, care ne-a spus că întreprinderea lui Vlah e în insolvenţă."Din câte ştiu, acolo nici angajaţi nu-s. Oficial angajaţi. Acum e intentată procedura de insolvabilitate", a spus Adrian Chilaru, adminsitrator de insolvabilitate.Purtătorul de cuvânt al başkanului Găgăuziei, Andrei Vedutenco, ne-a declarat că se abţine de la comentarii, întrucât Irina Vlah nu are nicio legătură cu acest caz.