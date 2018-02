Franţa lovită de cea mai puternică ninsoare, din anul 1987. Parisul rămâne BLOCAT! Traficul aerian şi rutier, dat peste cap (FOTO)

Parisul vede cea mai abundentă zăpadă, după cea din anul 1987. Vremea rea le-au dat mari bătăi de cap parizienilor, dar şi turiştilor. O mare parte din nordul Franței, s-a trezit cu o pătură albă de zăpadă în dimineaţa zilei de azi, 7 februarie. Stratul de nea a atins 12cm și 15cm, iar meteorologii avertizează că temperaturile ar putea atinge şi -10 C.

Roads in Paris notably quieter at rush hour this morning after the government urged drivers not to travel on Wednesday.... pic.twitter.com/vYX9N0f9cL