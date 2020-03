Franţa: Costume din secolul al XV-lea, la defilarea Louis Vuitton de la Muzeul Luvru

Un grup de 200 de persoane purtând costume din secolul al XV-lea până în anii 1950 au defilat la prezentarea Louis Vuitton organizată marţi seară la Muzeul Luvru, la finalul Săptămânii Modei de la Paris, relatează miercuri AFP, citat de agerpres.ro.

Nicolas Ghesquiere, creatorul colecţiilor pentru femei al casei de modă franceze, a apelat pentru această prezentare la designerul italian Milena Canonero, care a lucrat la filmele "Portocala Mecanică", "Barry Lyndon" şi "Shining".

Pe podiumul unui pavilion instalat în curtea Muzeului Luvrului, Nicolas Ghesquiere a propus un amestec ameţitor de epoci şi stiluri, materiale şi imprimeuri pentru o colecţie uluitoare.

"Să te îmbraci fără protocol", ne sfătuieşte Nicolas Ghesquiere care numeşte colecţia sa un "anti total look" sau "tuning vestimentar".

Rochiile cu crinolină din secolul al XIX-lea sunt asociate cu jachete biker, o vestă de costum integrată într-un top cu umeri largi argintaţi şi purtată cu pantaloni cu fermoar şi cu apreschiuri: cele mai improbabile combinaţii creează ţinute armonioase şi moderne.

În faţa publicului în care au fost prezente actriţele Lea Seydoux, Florence Pugh şi Alicia Vikander, designerul a dezvăluit noi mânere personalizate pentru geanta clasică Vuitton Keepall şi noi "mini cabas" (genţi gen sacoşă).

Louis Vuitton organizează în acest an o expoziţie despre timp şi modă numită "About time. Fashion and duration", ce va fi lansată în luna mai la New York pentru a sărbători 150 de ani de existenţă a Metropolitan Museum of Art (Met).

Săptămâna trecută, Nicolas Ghesquiere a prezentat această expoziţie în marja Săptămânii Modei din Paris la Muzeul Orsay, alături de Anna Wintour, redactorul-şef al ediţiei americane a revistei Vogue. Aceasta din urmă organizează în fiecare an Gala Met care reuneşte elita lumii modei, alături de personaje importante din industria de entertainment (film, muzică).