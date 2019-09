Frank Lampard va debuta ca antrenor în Liga Campionilor

Liga Campionilor, cea mai tare competiție intercluburi din Europa revine din nou în lumina reflectoarelor cu faza grupelor. În prima zi sunt programate 8 partide. Pe stadionul Stamford Bridge, Chelsea Londra se va confrunta cu Valencia.

Disputa cu "liliecii" va fi prima în Liga Campionilor pentru antrenorul "aristocraților" Frank Lampard. Fostul internațional englez este unul dintre jucători emblematici ai clubului londonez, la care a evoluat între ani 2001-2014. Lampard și-a amintit de prima sa partidă în calitate de fotbalist în Liga Campionilor.



"În anii 2000 a fost primul meci, antrenor era Claudio Ranieri. Cu Lazio am jucat acasă și am învins cu 2-1. Îmi aduc aminte de acel meci și mi se face pielea de găină. Am încercat de multe ori, am ajuns în finală, iar la Munchen mi-am atins scopul și am reușit din postura de outsider, chiar acasă pe stadionul lor. A fost o aventură nebună. M-aș fi simțit incomplet, dacă nu cuceream trofeul", a spus antrenorul Chelsea Londra, Frank Lampard.



Lampard visează să cucerească trofeul Ligii Campionilor și în calitate de antrenor.



"Avem un grup talentat de jucători. Știu că la fel au și alte echipe.Din acest motiv Liga Campionilor și campionatul Angliei sunt atât de competitive. În astfel de competiții mărunțișurile fac diferența. Sunt pregătit și sunt modest. Trebuie să prestăm un joc de echipă și un fotbal cursiv. Nu vreau să rămânem cu aceeași idee. Jucătorii trebuie să se adapteze, astfel vom progresa zi de zi", a menţionat antrenorul Chelsea Londra, Frank Lampard.



Capul de afiș al serii va fi confruntarea de la Dortmund dintre Borussia și FC Barcelona. Partida se va disputa pe 17 septembrie și va fi transmisă în direct de CANAL 3, cu începere de la ora 22:00.