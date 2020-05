Frank Lampard: Suspendarea tuturor competiţiilor din cauza pandemiei de coronavirus a fost o lovitură grea pentru forma fizică a jucătorilor

"Dacă e să vorbim despre revenirea la antrenamente în grupuri mici - aşa cum, probabil, vom relua pregătirile și noi - oricând s-ar întâmpla asta, va fi doar pentru a menţine forma fizică, va fi doar un prim pas. Dar vom avea nevoie de un pre-sezon, adică de 3-4 săptămâni de antrenamente intensive. Cred că ştii că, de regulă, un sportiv are nevoie de două luni pentru a ajunge în formă maximă, dar o pauză de o săptămână îi ruinează toate eforturile", a spus antrenorul Chelsea Londra,Frank Lampard." Toţii fanii pe care îi cunosc au dorit să vadă progresul tinerilor jucători. Tu ai făcut o muncă grozavă, promovând băieţii tineri. Acum suporterii au posibilitatea de a-i vedea la treabă. Noi am urmărit meciurile echipelor de tineret şi juniori, victoriile lor, şi aşteptam să îi vedem ajunși în prima echipă. Asta e partea cea mai frumoasă a sezonului actual", a spus medicul Panos Theodoropoulos."Mă bucur mult că am discutat, ţinem legătura şi, când lucrurile revin la normal şi se reiau meciurile, te voi invita la mine în oficiu să privim o partidă, iar apoi vom bea câte o bere", a spus antrenorul Chelsea Londra,Frank Lampard.În Premier League, după 29 de etape disputate, Chelsea Londra se află pe locul 4 în clasament. De asemenea, formația lui Lampard este calificată în sferturile de finală ale Cupei Angliei, iar în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor a fost învinsă pe teren propriu de Bayern Munchen cu scorul de 0-3