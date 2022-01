Frank Lampard este noul antrenor al echipei Everton! Tehnicianul englez a semnat cu clubul din Liverpool un contract valabil pe doi ani și jumătate. Lampard l-a înlocuit pe Rafael Benitez, demis săptămâna trecută."Sunt încântat! Este o mare onoare pentru mine să antrenez un asemenea club cu tradiții cum este Everton. Abia aștept să încep munca aici. Mereu am avut emoții deosebite când eram fotbalist și jucam cu Everton pe Goodison Park. Am simțit atmosfera frumoasă și pasiunea fanilor. Acum, sunt nerăbdător să încep să lucrez.", a declarat Frank Lampard, antrenor Everton.Lampard va debuta pe banca tehnică "caramelelor" pe 5 februarie, atunci când Everton are programat meci cu Brentford în cadrul șaisprezecimilor de finală ale Cupei Angliei.Frank Lampard era liber de contract încă din ianuarie anul trecut, când s-a despărțit de Chelsea. El a mai antrenat-o și pe Derby County în sezonul 2018-2019.După 23 de etape disputate în Premier League, Everton este pe locul 16. Echipa nu a obținut o victorie în campionat de aproape două luni.