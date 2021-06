Francis On My Mind a lansat o versiune acustică a celui mai recent single al său, ”Circle of Love”.

Aceasta a fost filmată la Stockholm, în aprilie 2021, și face parte din conceptul The Circle° Sessions, scrie virginradio.ro.

The Circle° Sessions este un proiect live internațional, având la bază ideea creării unui set-up unic, în locații cât mai neconvenționale, filmările live fiind gândite 360°.