Francezii se gândesc la revanșă. "Cocoșii galici" se pregătesc de meciul cu Portugalia

Amintirile despre înfrângerea în finala Euro 2016 încă îi chinuie pe fotbaliștii naționalei Franței. Miercuri, "cocoșii galici" vor să-și ia revanșa în fața reprezentativei Portugaliei în ultimul meci din faza grupelor a actualei ediții a Campionatului European.

"Am pierdut Campionatul European în fața propriilor suporteri, însă apoi echipa a demonstrat că are tărie de caracter și a reușit să cucerească Cupa Mondială. Portugalia a avut niște dificultăți în meciul cu Germania, dar asta trebuie să ne facă pe noi mai concentrați. Vom analiza acea partidă cu toată echipa, cu antrenorul, pentru a vedea ce tactică am putea aplica și atunci vom ști cum vom ataca, cum ne vom apăra.", a spus fundașul naționalei Franței, Lucas Digne.

Pentru Antoine Griezmann va fi un meci special. Asta pentru că mama fotbalistului are origini portugheze. Ea va fi prezentă la stadion și va susține Portugalia.

"Vor vorbi mult despre acest meci, dar la final cineva va fi fericit, iar altcineva - trist. În această partidă, vom vedea la ce nivel suntem. Vom încerca să câștigăm pentru Franța și pentru mama mea.", a menţionat atacantul naționalei Franței, Antoine Griezmann.

Franța vine după o victorie cu 1-0 în fața Germaniei și o remiză cu Ungaria, scor 1-1. Portugalia a învins selecționata maghiară cu 3-0, însă apoi a fost răpusă cu 2-4 de "Bundesteam-ul" pregătit de Joachim Löw.

"Nu putem să stăm și să ne lingem rănile în continuare. Să ne gândim la meciul care a fost deja jucat. Pentru noi, fiecare partidă e ca o finală. Și primul meci din grupă a fost ca o finală și al doilea. Deci, la al treilea va fi la fel.", a afirmat mijlocaşul naționalei Portugaliei, Joao Moutinho.

Mega duelul Portugalia - Franța se va juca miercuri pe Puskás Aréna din Budapesta. Partida va fi transmisă în direct de PRIME, cu începere de la ora 22:00. Tot la aceeași oră, la CANAL 5, va fi difuzat meciul Germania - Ungaria.