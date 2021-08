Fracțiunea Partidului „ȘOR” vrea să deţină şefia a cel puţin o comisie parlamentară

Printr-un comunicat de presă, deputaţii Partidului "ŞOR" susţin că le-au fost încălcate drepturile şi că nu a fost respectat Regulamentul Parlamentului atunci când a fost aprobată componenţa comisiilor permanente. Ei mai spun că se vor adresa la Curtea Constituţională şi în instanţele internaţionale dacă solicitările lor vor fi ignorate. L-am contactat pe preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, pentru a ne oferi un comentariu, dar acesta are telefonul deconectat. Am încercat să luăm legătura cu vicepreşedintele Legislativului, Mihai Popşoi, însă nici el nu a fost de găsit la telefon şi nu ne-a răspuns la mesajul expediat.La alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, Partidul "ȘOR" a obţinut 5,74% din voturi. Prin urmare, formaţiunea are şase deputaţi.Anterior, şi reprezentanţii Blocului Comuniştilor şi Socialiştilor s-au plâns că nu li s-au acordat suficiente locuri în Biroul Permanent. După ce au ameninţat că se vor adresa la Înalta Curte, preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, a recunoscut că s-a comis o eroare şi componenţa Biroului Permanent a fost modificată.