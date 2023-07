FOTO/VIDEO "Grindina era ca o cireaşă." Ploaia a făcut PRĂPĂD în raionul Călăraşi, a distrus grădini şi drumuri

O ploaie torenţială cu grindină a distrus ieri grădinile şi drumurile din satul Hogineşti, raionul Călăraşi. Primăria localităţii a anunţat pe pagina sa de facebook că sunt pagube considerabile, iar o comisie activează pentru a estima valoarea acestora.

Au avut de suferit plantaţiile de viţă de vie, culturile de porumb, roşii, cartofi şi alte legume. De asemenea, au fost spălate şu înămolite porţiuni de drum pietruit.

"Ploaia a durat peste 20 de minute, dar a fost foarte puternică, iar grindina a fost de mărimea unei cireşe. Am rămas fără struguri în acest an şi din fasole nu mai am ce strânge. Aşa prăpăd nu am mai văzut de 7 ani", ne-a povestit Tudor Roşca, un locuitor al satului Hogineşti.