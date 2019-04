(FOTOREPORT) Păpușari din 22 de teatre, la festivalul internaţional "Sub căciula lui Guguță", deschis la Chișinău

Păpușari din 22 de teatre au urcat pe aceeaşi scenă, la cea de-a zecea ediţie a festivalului internaţional "Sub căciula lui Guguță", deschis la Chișinău. Spre bucuria copiilor, festivalul a debutat cu piesa "Harap Alb" montat de Teatrul de păpuși "Guguță".

Actorii, care au purtat măşti masive, au făcut şi un joc al umbrelor.



"Venim cu copii pentru a fi mai aproape de eroii poveştilor, de cărţile cu poveşti", a spus o femeie.



"Mi-a adus aminte de uniune, de prietenie şi de multe gânduri bune şi mi-a plăcut foarte mult spectacolul", a spus un un spectator.



La festival au venit actori din România, Rusia, Ucraina, Belarus, Bulgaria şi Kazahstan, care urmează să evolueze pe parcursul unei săptămâni.



"Ne-a plăcut foarte mult spectacolul. Acum în toată lumea se practică aşa metode", a menţionat Farida Mombekovna Atacaeva, director la teatru, Kazahstan.



"Din prima zi am simţit atâta ospitalitate, atâta căldură şi sinceritate. Foarte bine au lucrat actorii, sunt plastici, au ritmul muzicii şi sunt tineri. În general, spectacolul ne-a plăcut foarte mult", a declarat Angelica Ostapenco, actor teatru de păpuşi, Ucraina.

Premiera acestui an sunt spectacolele de seară, pentru adulţi. Astfel, uşile teatrului vor fi deschise până la ora 20:00 în perioada festivalului.



"Noi suntem cei care educăm copii, cei care promovăm frumosul. Întotdeauna am zis că teatrele de dramă trebuie să ne mulţumească şi să ne fie alături, pentru că noi educăm spectatorul lor", a punctat Gabriela Lungu, directorul Teatrului Guguţă.



Festivalul Internaţional "Sub căciula lui Guguță" va dura până în 22 aprilie şi se va încheia cu piesa "Mica Vrăjitoare", în interpretarea unei trupe de teatru din România. Preţul unui bilet, în perioada festivalului este de 60 de lei.