Fotografii de la National Geographic au venit în Moldova. Vor cutreiera ţara în lung şi lat

Moldova va fi văzută prin obiectivul fotografilor de la National Georgaphic. Timp de cinci zile, aceştia vor descoperi ţara noastră şi îi vor învăţa pe 20 de tineri secretul unor fotografii de calitate, în cadrul unei tabere organizată la Soroca. Participanţii sunt de diferite etnii şi au fost selectaţi în baza unui concurs.

Matt Mayor este cunoscut pentru colaborările sale cu numeroase publicaţii renumite precum The Guardian şi The New York Times.

"În zonele de conflict sunt o groază de provocări, dar fotografiile au şi un impact mai puternic. De multe ori însă trebuie să lupți cu emoţiile", a declarat Matt Mayor, fotograf la National Geographic.

Fotograful speră să aibă o colaborare frumoasă cu tinerii moldoveni. El spune că nu cunoaşte prea multe despre ţara noastră, dar ce a văzut în acest timp scurt l-a impresionat.

"Mă aflu aici de puţin timp, dar mi-au plăcut oamenii. Mi-a plăcut, de asemenea, că pun întrebări foarte dificile", a declarat fotograful de la National Geographic.

În Moldova urmează să vină încă patru fotografi internaţionali, iar instruirile vor începe de săptămâna viitoare.

Din cei 279 de tineri care au depus cererile de participare la tabără, doar 20 au fost aleşi.

"Pentru mine este o mândrie că din aşa număr mare, m-au ales pe mine, este foarte onorabil şi este foarte plăcut", a declarat participanta Tatiana Craveţ.

"Vor merge în familii de diferite etnii, fie romi, fie ucraineni, fie moldoveni, vor realiza aceste istorii. Scopul taberei este de a reuni aceşti tineri şi de a le arăta că există posibilitatea de a reda realitatea prin imagini", a declarat organizatorul taberei, Oxana Iuteş.



Evenimentul este finanţat de USAID Moldova.