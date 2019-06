FOTOGRAFIA care arată cum s-a topit 40% din gheaţa care acoperă Groenlanda, într-o singură zi, VIRALĂ

Fotografia care arată cum s-a topit 40% din gheaţa care acoperă Groenlanda, într-o singură zi, a devenit virală.

Climatologul danez Steffen M. Olsen a fotografiat, în urmă cu cinci zile, o misiune de rutină din Golful Inglefield, din nord-vestul Groenlandei, iar în imaginea devenită virală poate fi observat nivelul la care a ajuns topirea gheţii.

Fotografia făcută a fost publicată pe Twitter de cercetătorul Rasmus Tonboe, colegul lui, şi a devenit populară, avertizând asupra vitezei de topire a gheţii din zona arctică.

Pe 12 iunie 2019, potrivit National Snow & Ice Data Center, gheaţa de pe aproximativ 712.000 km din suprafaţa Groenlandei s-a topit, cu 470.000 de km pătraţi mai mult faţă de aceeaşi dată a anului trecut şi cu 600.000 km pătraţi faţă de media dintre anii 1981 şi 2010.

Peste 40% din Groenlanda s-a topit doar în acea zi, iar pierderea totală de gheaţă este de peste 2 miliarde de tone.

@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD