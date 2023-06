FOTO Războiul civil a început oficial în Rusia. Wagner susține că a doborât un elicopter ale forțelor armate ruse

"Războiul civil a început oficial" în Rusia, anunță mercenarii Wagner, declarând că o coloană militară a mercenarilor a fost atacată de armata rusă în drum spre Voronej, iar in replică a fost doborât un elicopter al aviației ruse.

Anterior, grupul Wagner a declarat că a preluat controlul asupra unor instalații militare rusești din orasul Voronej, în sud-vestul Rusiei, afirmând că „armata trece de partea poporului”. Pe rețelele de socializare au apărut și imagini cu mercenarii Wagner care se află deja în regiune.

Wagner PMC Forces spotted near the M-4 Highway somewhere in the Voronezh Region of Western Russia only roughly 300 Miles from Moscow. pic.twitter.com/u3fZt7Vsbn