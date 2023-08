FOTO Partidul "Mișcarea Respect Moldova" și-a anunțat candidatul pentru funcția de primar al capitalei

Ion Ștefăniță, fost director interimar al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, președintele Organizației Teritoriale Chișinău a Partidului Mișcarea Respect Moldova, este candidatul formațiunii la funcția de primar general al municipiului Chișinău.

Lansarea candidatului a avut loc la Porțile Orașului Chișinău, în grădina de la Muzeul Satului.

„Nu e întâmplător acest loc, or, gospodarul bun se cunoaște de la poartă – de la Porțile Orașului. Nu e întâmplător că ne lansăm la ora 7.00, deoarece eu sunt matinal. Chișinăul are o istorie, are un potențial pentru dezvoltarea lui durabilă. Chișinăul poate deveni un oraș înțelept, iar pentru aceasta sunt motivat să pornesc o clacă urbană și în această clacă urbană sunt bineveniți toți – de la stânga la dreapta. Problemele orașului nu trebuie să aibă culoare politică. Eu vreau ca după noi să rămînă proiectele, care vor fi o amintire confortabilă pentru citadini și pentru oaspeții capitalei”, a spus Ion Ștefăniță.