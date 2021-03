(FOTO) O femeie nevoită să iasă pe geam din casă, după ce curierul i-a blocat uşa de la intrare cu un colet

O femeie a rămas blocată în propria ei casă, după ce un curier i-a proptit pachetul de mânerul uşii de la intrare. Momentul comic a ajuns viral pe reţelele de socializare.

Rachael Sanders, în vârstă de 35 de ani, a fost forțată să iasă pe fereastra sufrageriei sale după ce s-a luptat timp de 15 minute cu uşa de la intrare, încercând să o deschidă.

„A trebuit să ies pe geamul din faţă ca să văd că şoferul de curierat m-a baricadat în propria mea casă cu coletul pe care mi-l adusese. Nu mi-a venit să cred. Încercam să deschid uşa degeaba. Eram îngrijorată că poate mai e cineva de cealaltă parte, pentru că simţeam că ţinea cineva de clanţa uşii. M-am panicat. Am încercat cu toată puterea mea. În cele din urmă, după 15 minute, am renunțat și am decis să ies pe fereastră, lucru care nu a durat puțin şi n-a fost prea uşor. Ferestrele nu se deschid atât de larg, așa că nu aveam prea mult spaţiu, dar nu aveam altă opţiune. Slavă Domnului că nu m-a văzut nimeni - nu sunt sigur cum aș fi putut să le explic treaba asta vecinilor. Acum râd când mă gândesc. Văd partea amuzantă” a declarat femeia.

Potrivit observatornews, un purtător de cuvânt al companiei Amazon a declarat că vor investiga incidentul, potrivit The Sun. Postarea amuzantă a ajuns virală pe reţelele de socializare, spre deliciul internauţilor care au făcut, asemenea femeii, haz de necaz.