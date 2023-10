FOTO. O delegație de la Chișinău se familiarizează cu mobilitatea urbană din Lublin. Practicile europene vor fi implementate și la Chișinău

Un grup format din ingineri, electroniști și specialiști din cadrul Direcției generale mobilitate urbană și întreprinderilor municipale de transport se află într-o vizită de studiu în Lublin, Polonia.

Vizita de studiu are loc în perioada 15-20 octombrie și este posibilă datorită suportului Uniunii Europene, în cadrul proiectului „MOVE IT like Lublin”.