FOTO. Maia Sandu s-a întâlnit cu deputații „Parlamentului 90”. Ce au discutat

Deputații „Parlamentului 90” au revenit în Sala în care au votat Independența și au avut o întrevedere cu șeful statului, Maia Sandu. În cadrul întâlnirii au discutat despre viitorul Moldovei în Uniunea Europeană.

"Am vorbit cu parlamentarii Independenței și despre viitorul nostru în Uniunea Europeană și despre acțiunile pe care le întreprindem zilnic pentru a construi o țară liberă și prosperă, așa cum și-au imaginat-o cei care au luptat pentru independența Republicii Moldova. Curajul și lupta pentru libertate din acei ani ne aduc an de an în Piața Marii Adunări Naționale, liberi să ne celebrăm neamul și independența. Liberi să vorbim în limba română, să nu fim umiliți la noi acasă. Liberi să gândim și să vorbim cu voce tare", a menționat Maia Sandu.

Șeful statului le-a mulțumit parlamentarilor Independenței pentru curajul și demnitatea de care au dat dovadă pentru a cere și a câștiga independența Republicii Moldova.

"Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, trăim nu doar speranța unui viitor mai bun, dar simțim încredere că acum avem șansa și datoria de a duce Moldova în Uniunea Europeană. Unde pacea și independența țării noastre vor fi protejate, oamenii care muncesc vor avea șansa să trăiască bine, iar Moldova va fi tratată cu respect și apreciere", a punctat președintele țării.

Amintim că, ieri, Republica Moldova a marcat 32 de ani de independenţă. Pe 27 august, în anul 1991, o mare de oameni a scris în Piaţa Marii Adunări Naţionale cel mai important capitol din istoria ţării, independenţa.

La Marea Adunare Naţională, 278 din totalul celor 372 de deputaţi din primul Parlament au votat pentru independenţa ţării. Actul a fost întocmit de Alexandru Moşanu, preşedintele de atunci al Legislativului, împreună cu o echipă de istorici, lingvisți şi scriitori, membri ai Mişcării de eliberare naţională. Astfel, Moldova a devenit a şaptea ţară din URSS care şi-a proclamat suveranitatea, urmând Belarusul şi Ucraina.