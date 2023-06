FOTO Kievul atacat cu rachete chiar la sosirea unei delegaţii africane. Primele imagini cu distrugerile provocate

Atac cu rachete asupra Kievului chiar în timp ce o delegaţie de şefi de stat africani a ajuns în capitala Ucrainei pentru a se întâlni cu Volodimir Zelenski. Liderii africani încearcă o mediere între Rusia şi Ucraina şi propun ca prim pas "măsuri de construire a încrederii". Inițiativa vine exact în momentul în care Kievul își lansează contraofensiva, iar luptele se intensifică. Primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, a anunţat azi la prânz că a avut loc o explozie în Kiev, potrivit BBC.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că au doborât „șase rachete (hipersonice) Kinjal, șase rachete de croazieră Kalibr și două drone de recunoaștere".

Delegația africană, din care fac parte lideri din Africa de Sud, Senegal, Comore și Egipt, are programată vineri o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și apoi să poarte discuții, sâmbătă, la Sankt Petersburg, cu președintele rus Vladimir Putin.

President of South Africa Cyril Ramaphosa arrived with a working visit to Kyiv at 09:00 a.m.

Air raid alert started at 11:00 a.m. in the city.

You are so kind russian bastards for letting @PresidencyZA to get to the bomb shelter. pic.twitter.com/JvWI7DSzUs