FOTO. Incendiu masiv în apropierea reședinței lui Putin. Un depozit de lângă Moscova a luat foc

Serviciul de urgenţă din Rusia a declarat, joi, că un depozit din Odinţovo, un oraş situat la vest de Moscova între reşedinţa oficială a lui Vladimir Putin şi aeroportul Vnukovo, a luat foc, relatează agenţia de presă TASS, citată de Reuters.

Nu a fost precizat cum a izbucnit incendiul în depozit, aflat la 6,5 kilometri de reşedinţa prezidenţială a lui Putin din Novo-Ogariovo, potrivit News.ro.

Localnicii relatează în mediul online că au auzit sunete asemănătoare exploziilor, scrie Nexta.

În jurul miezului nopţii, ora Moscovei, incendiul se desfăşura pe 2.000 de metri pătraţi, a precizat TASS citând serviciul de urgenţă.

Rusia a raportat două atacuri cu drone ucrainene în apropierea Moscovei în această săptămână. Dronele care veneau din direcţii vestice şi sudice au fost doborâte în apropierea Moscovei de sistemele de apărare aeriană.

