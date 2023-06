FOTO Fenomen rar întâlnit la un spital din Capitală. 9 perechi de gemeni au venit pe lume într-o singură săptămână

Fenomen rar întâlnit la Institutul Mamei și Copilului. Săptămâna trecută, 9 perechi de gemeni au venit pe lume în această instituție.

Potrivit reprezentanților Institutului Mamei și Copilului, proapetele mămici, cât și cei 18 nou născuți care au venit pe lume atât pe cale naturală cât și prin operație cezariană se simt bine și majoritatea au fost deja externați la domiciliu.

"Sunt la a doua naștere. Acasă am o fiică în vârstă de patru ani. Este o bucurie imensă că am reușit să aduc pe pe lume doi copii minunați, o fată și un băiat cărora am decis să le punem numele, Vanesa și Damir", a menționat Larisa, una dintre proaspetele mămici de gemeni.