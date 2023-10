FOTO Faţada unui bloc locativ de pe strada Mihai Eminescu din Orhei, RESTAURATĂ. Localnică: "Atât de frumos arată. Parcă e dintr-o poveste

Din acest an, începe o nouă etapă de dezvoltare a Orheiului, care-l va transforma, cu adevărat, într-un loc de poveste. Unul dintre proiectele importante demarate, în acest scop, vizează restaurarea fațadelor imobililor.

În toamna anului 2023, proiectul a fost lansat, iar primul obiect finisat cu succes este un bloc locativ, cu spații comerciale la parter, de pe strada Mihai Eminescu 1 din Orhei.

Imobilul arăta lamentabil – arhitectura inițială și acoperișul se deteriorase complet.

"În doar câțiva ani am reușit să facem din Orhei un oraș confortabil și modern. Dar nu ne vom opri aici. Nu doar străzile, parcurile, scuarurile și clădirile publice trebuie să arate bine, dar și blocurile de locuit. De aceea, am decis să implementăm acest proiect arhitectural și să restaurăm fațadele clădirilor vechi, care dincolo de faptul că arată rău, pun în pericol securitatea trecătorilor. Sunt bucuros că am demarat acest proiect și am reușit să finisăm cu succes prima lucrare pe strada Mihai Eminescu 1. Vom continua modernizarea Orheiului – vor fi restaurate absolut toate fațadele blocurilor de locuit! Cel mai frumos oraș din țară trebuie să devină și cel mai frumos oraș din Europa", a declarat Ilan Șor la evenimentul de inaugurare a blocului restaurat.

După restaurare și repararea acoperișului, blocul de locuit este de nerecunoscut, iar centrul orașului Orhei a devenit și mai atractiv. Orheenii sunt încântați de aceste schimbări minunate.

"Aici au locuit personalități, care au contribuit la dezvoltarea Orheiului. Pentru noi este o moștenire arhitecturală importantă, de aceea ne bucurăm că imobilul a fost restaurat. Arată foarte bine, exact ca în orașele europene", a spus un bărbat.

"Nu-mi vine să cred, atât de frumos arată clădirea. Parcă e dintr-o poveste. Mă bucur pentru oamenii care locuiesc aici. Iar eu sunt încântată că trăiesc într-un oraș, care devine mai modern și mai confortabil pe zi ce trece", a spus o femeie.

Din 2015, de când echipa lui Ilan Șor a preluat conducerea Orheiului, peste 90% din infrastructura orașului a fost modernizată. Au fost renovate drumurile, parcurile și salubrizate toate zonele publice. De asemenea, mai multe instituții sociale, inclusiv școli și grădinițe, au fost modernizate.