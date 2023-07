FOTO Depozite cu cereale din portul Odesa, DISTRUSE de rachete rusești. Ucrainenii au început să folosească bombe cu dispersie

Rachete rusești au lovit depozite de cereale din Odesa în cursul nopții, distrugând tone de recolte depozitate, în timp ce forțele Moscovei au vizat orașul portuar din sudul țării pentru a patra noapte consecutivă, a declarat un oficial militar ucrainean.

Într-o postare pe Telegram, vineri, Oleg Kiper, șeful administrației militare regionale din Odesa, a declarat că atacurile au fost efectuate cu rachete Kalibr lansate din Marea Neagră.

„Din păcate, există lovituri asupra terminalelor de cereale ale unei întreprinderi agricole din regiunea Odesa. Inamicul a distrus 100 de tone de mazăre și 20 de tone de orz”, a declarat el, potrivit CNN, citează digi24.ro.

Două persoane au fost rănite în urma atacurilor, a adăugat el.

Atacurile susținute ale Rusiei asupra orașului Odesa fac parte din eforturile Moscovei de a distruge capacitatea Ucrainei de a exporta alimente, a susținut vineri un purtător de cuvânt al armatei ucrainene.

„Inamicul continuă teroarea, iar teroarea este, fără îndoială, legată de afacerea cu cereale”, a declarat Natalia Humeniuk, purtător de cuvânt al forțelor armate ucrainene din sudul țării.

Humeniuk a declarat că a fost foarte dificil pentru Ucraina să distrugă rachetele de croazieră avansate ale Rusiei care au vizat Odesa, reluând comentariile făcute joi de Forțele Aeriene ucrainene.

Vorbind la televiziunea ucraineană, Humeniuk a declarat că o mulțime de echipamente agricole și de salvare au fost avariate în barajul de atacuri rusești din această săptămână.

Consequences of the Kalibr missile attack on an agro-industrial enterprise in the #Odesa region. pic.twitter.com/EQSEQwzbI0