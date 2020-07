(FOTO) Cantina liceului din Mileştii Mici, în stare DEPLORABILĂ. Instituţia riscă să fie ÎNCHISĂ

Liceul "Mihai Bârcă" din Mileştii Mici, Ialoveni, unde învaţă peste 350 de elevi, riscă să fie închis din cauza stării avariate în care care se află cantina. Autorităţile raionale au alocat puţin peste un sfert din banii necesari şi declară că nu au alte soluţii, iar reprezentanţii autorităţilor centrale strâng din umeri.



"Am mers cu un şir de demersuri către toate instanţele, APL-ul local, APL-ul raional, către Președenția Republici Moldova, către Guvern. La momentul de faţă doar Consiliul Raional ne-a alocat suma de 500 de mii de lei. Dar aceşti bani sunt insuficienți pentru reparaţia capitală a cantinei, proiectul tehnic este de 2 milioane 255 mii lei", a menţionat Oxana Limbas, director Liceul Teoretic Mihail Bârcă, comuna Mileştii Mici.



De trei ani eleviii sunt alimentaţi cu gustări la pachet. Peretele exterior al cantinei riscă să se prăbuşească în orice moment, iar fisurile prin care străbat razele soarelui devin mai adânci de la o zi la alta. Administraţia liceului nu ştie cum să facă rost de bani până la 1 septembrie. Noile reglementări ale Ministerului Educaţiei nu admit funcţionarea unui liceu într-o clădire avariată şi fără cantină. În aceste condiţii, ar urma să fie pus lacăt pe uşa liceului, iar elevii - să fie transferaţi în altă instituţie.



"Mai bine de trei ani, instituţia nu are autorizaţie sanitară din motivul acestui bloc. Posibil să fim avertizaţi că nu vom mai funcţiona de la întâi septembrie", a spus Oxana Limbas.



Îngrijoraţi de situaţia creată sunt nu doar profesorii, dar şi părinţii elevilor:



"Nu ştim ce o să facem, ar fi o problemă destul de mare dacă şcoala se închide".



"Contribuim cu bani simbolici la procurarea paharelor, șervetelelor, pachetelor"



Autorităţile raionale spun că nu mai pot face nimic pentru elevii din Mileştii Mici, pentru că în acest an au alocat resurse doar pentru reparaţia acoperişului liceului din satul Costeşti.



"Am avut o întâlnire cu preşedintele Consiliul Judeţian Ilfov, ei ne-au spus că noi suntem în criză şi nu putem să vă ajutăm din toate ce aţi solicitat dvs alegeţi unu obiect. Şi am convenit asupra Costeștiului. Au promis că de la Președenției, Guvern să găsească bani", a precizat Mihail Silistraru, Preşedintele Raionului Ialoveni.



Preşedintele raionului Ialoveni susţine că în martie consilierul prezidenţial Ghenadie Iurco a efectuat o vizită la Mileştii Mici şi a promis că Guvernul va aloca bani pentru renovarea clădirii avariate. La îndemnul lui Iurco, administraţia liceului a solicitat finanţare de la FISM, instituţie aflată în subordinea Guvernului, însă responsabilii de acolo i-au răspuns că în proiectul implementat în prezent sunt eligibile doar şcolile în care învaţă peste 600 de elevi. Ghenadie Iurco ne-a confirmat că a fost la faţa locului, dar a invocat că ne poate oferi mai multe detalii la telefon. Nici la demersul scris din partea redacţiei nu a răspuns până acum.

Iar consilierul premierului Vitalie Dragancea susţine că nu ştie nimic despre problemele liceului din Mileştii Mici, deşi în februarie deputatul PAS Petru Frunze, ales în circumscripţia Ialoveni, a expediat prim-ministrului Ion Chicu demersuri prin care a solicitat să fie identificate resurse financiare pentru reparaţia clădirii.