(FOTO) Ambasadorul SUA la Chişinău s-a întâlnit cu studenţii de la FRIŞPA: Moldovenii au demonstrat că pot fi uniţi în drumul lor european

Moldovenii au demonstrat că pot fi uniţi în drumul lor european şi că autorităţile au înregistrat un progres în acest sens. Declaraţia a fost făcută de ambasadorul Statelor Unite la Chişinău, Dereck Hogan, în cadrul unei întâlniri cu studenţii de la Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de Stat.



Evenimentul a fost organizat în cadrul Zilelor Studentului FRIŞPA, iar sala de cursuri în care a avut loc prelegerea a fost arhiplină. Derek Hogan le-a vorbit tinerilor în limba română despre importanţa alegerilor parlamentare şi i-a îndemnat pe toţi să meargă la vot.



"Braţele moldovenilor au construit deja suficiente lucruri de care pot fi mândri. Acum, un alt moment critic pentru naţiune a sosit. Moldovenii trebuie să ia în propriile mâine frâiele pentru a asigura un viitor luminos, prosper şi parcurs democratic", a menţionat ambasadorul Statelor Unite în Moldova.



Derek Hogan a ţinut să menţioneze că relaţiile dintre Moldova şi Statele Unite sunt mai strânse ca niciodată şi că speră că acestea vor rămâne la fel şi după alegeri: "În prezent, Moldova este legată de Statele Unite şi de Europa mai mult ca oricând prin comerţ, drumuri, infrastructură energetică şi legături inter-umane. Moldovenii care cândva au visat să treacă râul Prut sunt acum liberi să călătorească prin toată Europa fără vize. 13:46 "



După ce şi-a ţinut discursul, ambasadorul a răspuns la întrebările studenţilor.



"M-a impresionat cum a vorbit dumnealui româna, dacă facem o comparaţie, unii cetăţeni de-ai noştri cum vorbesc româna sau alţii care nu o ştiu deloc, dumnealui în aşa timp scurt o vorbeşte destul de bine", a spus un student.



"Mi-a plăcut foarte mult faptul că a fost o discuţie deschisă, foarte interesantă, informativă. Dumnealui a fost o persoană foarte liberă, se exprimă foarte uşor", a afirmat o studentă.



Dereck Hogan este originar din statul Virginia, SUA, și activează în calitate de diplomat încă din 1997. Noul ambasador este unul dintre specialiştii Departamentului de Stat pentru Europa de Est şi a fost în diverse misiuni în Rusia, Azerbaidjan şi Afganistan. Pe lângă engleza, Hogan vorbeşte limba rusă, spaniola şi româna.

Mai jos vezi discursul Ambasadorului Hogan: Un Test Crucial – Alegerile Parlamentare din Republica Moldova și Viitorul Relațiilor cu Statele Unite ale Americii

"Aș dori mai întâi să aduc mulțumiri Domnului Rector Ciocanu și conducerii FRISPA pentru invitația lor. Astăzi aș dori să vorbesc despre importanța alegerilor parlamentare pentru viitorul Republicii Moldova și pentru relațiile bilaterale între Republica Moldova și Statele Unite ale Americii.

Douăzeci și șapte de ani în urmă, Moldovenii s-au unit pentru a-și declara independența, proclamând că: “Republica Moldova este un stat suveran, independent, și democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul, fără nici un amestec din afară, în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului.” În prezent, suveranitatea, independența și libertatea Moldovei este în continuare pusă la încercare – atât de forțe din interiorul, cât și din afara țării.

Iar următorul test crucial este deja în plină desfășurare: la 24 februarie, cetățenii Moldovei vor vota în cadrul alegerilor parlamentare; un moment critic în dezvoltarea democratică a țării. În timpul întâlnirilor avute cu liderii dvs. din întreaga țară, am precizat foarte clar că Statele Unite fac apel la autoritățile moldovenești de toate nivelele să asigure un proces electoral liber, corect și transparent; în care toți candidații pot participa în condiții egale fără teama de a fi hărțuiți sau intimidați; și, mai presus de toate, să asigure respectarea voinței poporului în urma scrutinului.

Conștientizăm faptul că alegerile și transferul puterii sunt întotdeauna dificile, mai ales pentru tinerele democrații. Știu că sunt întrebări, chiar îndoieli, referitor la progresul înregistrat, opțiunile din trecut și perspectivele de viitor. Totuși, pașii greșiți nu trebuie niciodată utilizați ca să justifice sau să scuze deteriorarea accentuată a democrației fragile din Moldova. În ultimii douazeci si sapte de ani, diferitele guvernări care s-au perindat la conducerea Moldovei au asistat la alegeri naționale în mare parte democratice. Nu este un moment potrivit pentru a face un pas înapoi.

Din propria noastră experiență cetățenii americani cunosc că democrația poate fi uneori un proces complicat. Chiar și după două sute de ani, Statele Unite încă se mai confruntă cu dificultăți în această privință – o reamintire continuă a faptului că democrația este un proces evolutiv și activ care depinde de larga participare și angajamentul cetățenilor săi, de o societate civilă robustă, voci publice obiective și lideri cinstiti care să garanteze că această încredere și participare este reflectată în luarea unor decizii informate – și produce rezultate.

Este firesc că în această țară, încă relativ tânără, cetățenii moldoveni întâmpină greutăți în a ajunge la un consens asupra problemelor de identitate națională, direcție și scop. După cum este consfințit în declarația dumneavoastră de independență, doar cetățenii Moldovei pot da un răspuns la aceste întrebări. Dezbaterile civile sănătoase, transparente și informate, și procesele democratice reprezintă singura cale pentru purtarea unor discuții utile și luarea unor decizii care reflectă vocea dvs. în privința viitorului acestei țări. Iată de ce este atât de important ca cetățenii Republicii Moldova să meargă masiv la urnele de vot pe 24 februarie – să acționeze conștientizând că vocile lor sunt singurele care contează în determinarea viitorului Moldovei.

Indiferent cine câștigă alegerile, noi vom continua să sprijinim dreptul suveran al Moldovei de a-și hotărî propria cale – dar, noi credem că stabilirea unor relații mai strânse cu Statele Unite și Europa va consolida perspectivele pentru un viitor mai luminos și prosper. În acest scop, vom continua să susținem dezvoltarea economică a Moldovei prin dezvoltarea legăturilor comerciale și investiționale mai puternice cu Statele Unite. Vom sprijini dreptul suveran al Moldovei de a căuta noi parteneri comerciali și de investiții în întreaga regiune și lume pentru a consolida dezvoltarea economică a țării.

De asemenea, suntem alături de voi în promovarea unor instituții democratice puternice și independente și a unui sistem judiciar care apără statul de drept și respinge corupția și mita.

Suntem gata să continuăm colaborarea cu Moldova în vederea dezvoltării capacităților de apărare a suveranității și protejării granițelor sale recunoscute la nivel internațional. Oferim sprijin diplomatic și tehnic pentru a ajuta Moldova să-și diversifice rutele și sursele energetice care vor duce la scăderea tarifelor și vor îmbunătăți capacitatea de a contracara acțiunile celor care pot utiliza sectorul energetic pentru a submina suveranitatea țării.

La această răscruce în istoria Moldovei, să ne gândim la calea parcursă de țara Dvs. Mai puțin de 30 de ani în urmă, oamenii au fost încântați când cetățenii Moldovei au trecut granița de la Prut, chiar și dacă doar pentru câteva ore, pentru a-și vizita prietenii și familia pe podul de flori. Douăzeci și șapte de ani în urmă, cetățenii Moldovei au respins orice control extern și opresiune, alegând în schimb calea libertății și a democrației. Și de atunci, în fiecare zi, Moldovenii luptă neobosit pentru a realiza visul unui viitor european. Și, deși, uneori este dificil de văzut sau de recunoscut, s-a înregistrat un progres real.

În prezent, Moldova este legată de Statele Unite și Europa ca niciodată până acum, prin comerț, drumuri, infrastructură energetică și legături interumane. Moldovenii care cândva au visat să treacă râul Prut, sunt acum liberi să călătorească prin toată Europa fără vize.

Agricultorii și antreprenorii care odinioară se temeau de embargouri, în prezent concurează pe piețele de desfacere din Europa de Vest și lumea întreagă. În pofida acestor realizări mai sunt multe lucruri de facut. Statele Unite doresc să continue colaborarea cu cetățenii Moldovei pentru a vă sprijini în continuare pe calea spre bunăstare, libertate și un viitor mai bun.

Începând cu luna octombrie, când am ajuns în țară, am avut plăcerea să vizitez multe părți ale acestei țări frumoase – și am aflat că sunt mult mai multe lucruri care unesc cetățenii Moldovei decât îi dezbină. Totuși, cu toții recunoaștem că unii actori din afara țării și chiar unii politicieni autohtoni preferă să se concentreze pe lucrurile care dezbină societatea din Moldova, urmărind să utilizeze tensiunile etnice, lingvistice sau geopolitice pentru a vă dezbina și distrage de la problemele reale cu care se confruntă Moldova. Aceasta nu este Moldova pe care am văzut-o. Oriunde am mers, am întâlnit oameni binevoitori, ospitalieri, care muncesc din greu pentru a-și asigura un viitor mai bun pentru ei și familiile lor. Moldovenii din întreaga țară mi-au vorbit despre provocările comune cu care se confruntă: drumuri rele și iluminare stradală insuficientă, lipsa de salubritate și alimentare cu apă potabilă, școli sub-finanțate sau inaccesibile, și imigrarea în masă care desparte familii și duce la exodul prețiosului capital uman al Moldovei.

Statele Unite se numără printre cei mai mari susținători ai cetățenilor Moldovei, acordând, de la independența țării încoace, aproape un miliard și jumătate dolari sub formă de finanțare a unor proiecte implementate în toată țara.

Sunt atât de mândru, ori de câte ori văd indicatoare rutiere care conțin mesaje de mulțumire adresate poporului American și Corporației Millennium Challenge pentru construirea frumosului drum spre Soroca. Într-adevăr, programele noastre de asistență au schimbat în bine nenumărate vieți, și vom continua să colaborăm cu Dvs. pentru a face față provocărilor actuale și pentru a asigura un viitor prosper.

Totuși, înțelegem că asistența internațională nu va fi niciodată suficientă în sine. În cele din urmă, Dvs. trebuie să realizați cea mai mare parte a eforturilor. Cuvintele lui Mihai Eminescu sunt la fel de actuale astăzi ca și acum o sută de ani. Citez: “Fără îndoială există talente individuale, dar ele trebuie să intre cu rădăcinile în pământul și modul de-a fi al poporului lor, pentru a produce ceva permanent.” Brațele moldovenilor au construit deja suficiente lucruri de care pot fi mândri. Acum a sosit un alt moment critic pentru națiune: Moldovenii trebuie din nou să ia în propriile lor mâini frâiele țării pentru a asigura un viitor luminos, prosper și parcurs democratic, în care Moldovenii care sunt peste hotare, se vor întoarce într-o bună zi acasă pentru a munci alături de Dvs. pentru a asigura un viitor comun pentru viitoarele generații. Vă mulțumesc".