Fotbalul mondial, din nou în doliu! Fostul antrenor la Liverpool și Lyon, Gerard Houllier, a murit la vârsta de 73 de ani

Fostul mare antrenor francez Gerard Houllier a murit luni, la vârsta de 73 de ani, scrie gandul.ro.

Cotidianul L’Equipe anunță decesul lui Houllier, care a suferit o operație la inimă, în urmă cu trei săptămâni, la Paris și revenise acasă duminică. Fostul antrenor avea probleme cardiace și a fost operat pe cord deschis în octombrie 2001, timp de 11 ore, pe când antrena Liverpool, după ce a suferit un infarct în timpul meciului cu Leeds, informează gsp.ro.

Houllier a renunțat la carieră în 2011, când era la Aston Villa, după ce s-a confruntat din nou cu tulburări cardiace.

El a jucat însă un rol esențial în dezvoltarea unor cluburi precum RB Leizpig, Salzburg și New York Red Bulls și a fost un consilier pentru Jean-Michel Aulas, președintele lui Lyon.

Ultimul meci, în calitate de manager la Aston Villa, a fost cu West Ham, pe 16 aprilie, când a câștigat cu 2-1.

„Nu mă voi mai întoarce pe teren ca antrenor. Nu mai există nicio altă cale. Doctorii mi-au spus că e extrem de periculos să reiau munca. «Fără stres», am fost anunţat. Şi m-am oprit, riscul e prea mare. M-am retras pe caz de boală. Când mi s-a întâmplat în urmă cu 10 ani, la Liverpool, mă gândeam că am o răceală. Doctorul m-a informat că e mult mai serios. Nu am făcut o dramă. Însă acum a fost agresivă. Mi-au făcut analizele şi au ajuns la concluzia că suferisem o disecţie a aortei descendente. Nu era aceeaşi problemă ca înainte. Atunci, fusese o leziune la aorta ascendentă. Nimic la. Se pare că vasele, arterele mele sunt mai slăbite decât la un om normal. Inima e bine, este puternică, însă arterele sunt punctul meu nevralgic, iar stresul poate expune acea slăbiciune”, declarat Houllier în 2011.