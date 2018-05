Fotbalul la ei acasă. La Floreşti a fost amenajat un teren de fotbal modern

"Personal cu băieţii până astăzi eram nevoiţi să mergem în satele vecine şi să facem antrenamente, regulat facem antrenamente, săptămânal. De azi înainte vom avea posibilitatea să facem antrenamente acasă", a spus Iurie Vlas, un tânăr din Floreşti."Sunt foarte fericită, pentru că băieţii vor avea unde să se ocupe.""S-a făcut un mini teren foarte frumos pentru copii, pentru un viitor la copii şi poate cei mai în vârstă vor putea merge să se joace.""Îl vedeţi aşa frumos cum este făcut astăzi. O plăcere deosebită au copii, sunt bucuroşi", a spus Ştefan Paliş, preşedintele raionului Floreşti."Mulţumesc colegilor mei din Guvern şi Parlament care m-au ajutat şi au alocat bani pentru reparaţia acestui teren. Este important pentru tinerii din Floreşti şi sper foarte mult ca timpul liber să îl petreacă aici", a spus Eugen Nichiforciuc, deputat PDM "Vrem să ne stăruim ca elevii, copii noştri să îi educăm să meargă mai mult în sport. În sală avem puţin.. avem o ghiră, două, trei.Bară, paralele. Vrem să facem o sală de lupte", a spus Guma Veceslav, antrenor."Vara am mai reparat acoperişul, am făcut în faţă acoperişul ca să nu plouă chiar peste uşi şi ferestre, am grămădit tot utilajul sportiv şi au început a venit foarte mulţi băieţi", a spus Ion Patraşcu, antrenor."La solicitarea lor ne obligăm să-i sprijinim cu reparaţie şi cu dotare cu tot utilajul modern pentru tinerii din această localitate", a spus Eugen Nichiforciuc, deputat PDM